Alejandra Pradón, a 15 años de haber caído de un séptimo piso: “Mi pareja me volvía loca de celos”

Marzo de 2004. Alejandra Pradón caída desde el séptimo piso de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. Se quebró la cervical y la pelvis. Ella asegura que salvó gracias a su masa muscular.

La internaron de urgencia en el hospital con múltiples fracturas. A quince años de aquel fatídico accidente, Alejandra Pradón se animó a hablar: “Me desperté con la luz blanca en terapia intensiva y le dije a Eli, mi asistente, que me arregle la uña”.

A eso, añadió: “Estaba con morfina, no podía entenderlo. Pedí un mate como si nada. Estaba con un cuello ortopédico porque me quebré la cervical, la espalda y la pelvis. No podía mover la cabeza”.

En la entrevista que ofreció a Pampita Online, destacó: “Entró el equipo médico para explicarme que me había caído de un séptimo piso”. Recuerda todo a la perfección, sobre todo los minutos previos al accidente.

“Estaba discutiendo en el balcón con mi pareja porque no trabajaba. Me volvía loca de celos porque yo hacía teatro con chicos musculosos. En vez de ayudarme actuaba como un nene y me hacía la vida imposible. Yo quería ayudarlo”, confesó Alejandra Pradón.

Aprovechó la charla para desestimar las versiones de una supuesta fiesta con el plantel de River. “Eso es mentira, mis vecinos me aman y están indignadísimos con ese rumor. Me quisieron ensuciar”.

Pradón aseguró que llegó desangrada a la guardia por culpa de Fabricio, su pareja de aquel entonces. Según relató, la perjudicó subiéndola en el ascensor parada: “Eso me rompió los vasos sanguíneos”.