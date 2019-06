¡Una diosa! Jennifer Aniston enloqueció en la playa y mostró su sensual figura en bikini

Hace algunos días con motivo de su cumpleaños número 55, Courteney Cox sorprendió a todos sus seguidores con una foto celebrando junto a dos de sus grandes amigas, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow.

Ya lo había celebrado con amigos, pero decidió viajar a la playa de Los Cabos, que está a pocas horas de Hollywood, para compartir un lindo y distinto rato con amigas.

Parece que Jennifer Aniston necesitaba relajarse ya que veine de estar rotando por todo el mundo con la promoción de “Murder Mystery”, la pelicula que rompió récords y se convirtió en el mejor estreno de Netflix.

A “Rachel Green” como se la conoció a Aniston en Friends, se la puede ver bellizima con una bikini negra y azul, con la cual luce su espectacular figura.

Courteney siempre lució espléndida, durante los últimos años apostó a los retoques estéticos. Sin embargo, reconoció que llegó a no reconocerse frente al espejo por lo que decidió parar. Al respecto, sostuvo: “envejecer no es lo más fácil, pero he aprendido lecciones, creo que tenemos que aceptarlo porque no hay forma de escapar”.De hecho, luego de disolver sus rellenos faciales, la actriz afirmó: “Creo que ahora me parezco más a la persona que era”, y reafirmó el significado de la aceptación y belleza natural.

Cerró su celebración compartiendo una hermosa foto, junto a Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, con una reflexión: “Qué suerte tengo de celebrar mi cumpleaños con ellas. Las amo chicas. Mucho”. Ante la sorpresa, sus seguidores le dedicaron más de 1 millón de “me gusta.