Los Moyano le respondieron a Macri: "No va a pasar la reforma laboral que quieren imponer el Presidente y el FMI"

Luego de que el presidente Mauricio Macri hiciera referencia durante el acto en Rosario por el Día de la Bandera a Hugo y Pablo Moyano, a quienes acusó de tener actos prepotentes, patoteros e ilegales, el secretario general de Camioneros, salió a responder a las acusaciones. "Pensé que iba a hacer un mea culpa por el daño que le ha hecho al pueblo argentino", dijo.

Durante su exposición este jueves por la mañana Macri hizo especial hincapié en las "mafias del transporte" y puntualmente en la forma de operar de gremios como Camioneros. Tras las declaraciones, Pablo Moyano habló con el canal de noticias C5N, donde manifestó que el mandatario "trata de mafiosos a los dirigentes que se han opuesto a la reforma gremial".

En esa línea el referente sindical salió a responderle a Macri y sentenció: "Le queremos decir al presidente que por más ataques, por más allanamientos, no vamos a resignar ni un ítem del convenio colectivo de trabajo, vamos a seguir defendiendo a los trabajadores de Camioneros. Acá no va a pasar la reforma laboral que quieren imponer el Presidente y el Fondo Monetario Internacional ( FMI )".



Además Moyano se animó a hacer una advertencia de cara a las elecciones nacionales. "Es un fracaso total el proyecto económico y estamos convencidos de que en octubre tiene fecha de vencimiento", lanzó, poco antes de agregar: "No pudo la dictadura militar con Hugo y estuvo detenido dos veces, no pudo el menemismo, no pudo la Alianza, no va a poder el presidente callar a los trabajadores camioneros".

"En la organización en este momento estamos discutiendo paritarias, pedimos 46% de aumento y un bono de 20 mil pesos, nos respondieron con una baja del convenio", precisó el dirigente sobre lo que desde su sector fue tomado como "una provocación". En este punto y al ser consultado por medidas de fuerza, manifestó que el lunes habrá una reunión de la Comisión Directiva .

Si bien no hubo precisiones, Moyano consideró que "alguna reacción tiene que haber en un futuro, no sé si un paro o una movilización, pero alguna acción en conjunto se debería llevar adelante". En cambio, en cuanto a acciones legales por las declaraciones del presidente, manifestó: "Yo le haría acciones legales por el hambre que le ha provocado a millones de jubilados, la situación que están pasando los jubilados que no tienen ni para pagar los remedios o por los despidos".

Por su parte, el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, respondió hoy a las críticas que le dedicó el presidente Mauricio Macri en el acto por el Día de la Bandera y sostuvo que "no tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz" y "no está en condiciones de conducir los destinos del país".

Moyano además disparó: "No sé cómo calificar su actitud. No sé si es un descerebrado, un incapaz, porque decir el disparate que dijo no entra en la cabeza de nadie". En declaraciones a La990, el líder camionero sostuvo que Macri "es una persona que no está en condiciones de conducir los destinos del país" y criticó que se haya expresado así "en el Día de la Bandera", tras lo cual agregó: "No tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz".

El titular del sindicato de Camioneros además dijo que "no sabía cómo calificar los dichos del presidente. Nadie puede imaginar, escuchándolo, que este hombre tiene la responsabilidad del destino de un país. Es de una brutalidad tal que uno ya no se sorprende de los disparates que dice".

"Él es el que actúa de forma patotera con la Justicia, a veces me cuesta hablar de estos temas porque no tiene ni consciencia. Yo no entiendo cómo lo ha votado tanta gente. Habrá que esperar a que cumpla el mandato y que los argentinos digan Basta con esto porque no da para más", agregó.

En esa línea, Moyano destacó: "Que los trabajadores argentinos se queden tranquilos que nosotros por más que nos amenazan, nos lleven en cana o nos maten jamás firmaremos algo en contra de los trabajadores".

"Tienen miedo porque saben que van a perder y todas las macanas que se están mandando las van a tener que pagar. No tiene autoridad para hablar de corrupción porque él mismo lo acusó al padre diez días después de morirse. Si los empresarios no quieren resolver el tema salarial, Camioneros no hay ninguna duda que vamos a ir a alguna medida. Estos tipos quieren llevarnos al pre peronismo, cuando los trabajadores no teníamos ningún derecho y estabamos casi esclavizados", concluyó.

