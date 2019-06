Cierre de listas: las incógnitas que quedan para resolver

Este sábado a la noche vence el plazo para inscribir las listas de candidatos y si bien muchas candidaturas ya están resueltas, todavía quedan varias situaciones que resolver en los distintos frentes.

Dentro de Consenso Federal -la fuerza que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey- no confirman quién encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y la tensión entre los que quieren que sea Graciela Camaño y los que exigen que sea Margarita Stolbizer crece al punto de que el polo progresista comenzó a amenazar con ir a una interna si no llegan a un acuerdo. Ese mismo dilema se abre en la Ciudad, donde el GEN está exigiendo encabezar alguna de las categorías y el lavagnismo no le hace lugar.

“Voy a estar donde convenga, no tengo ningún prurito”, planteó Camaño. Este viernes habrá reuniones claves de Roberto Lavagna, con Stolbizer y con el gobernador socialista Miguel Lifschitz, por separado.

Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- también debe terminar de armar la lista de diputados nacionales por la Provincia. Está confirmado que el actual ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, encabezará la boleta y que María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, tendrá un lugar prominente, pero falta confirmar el resto y definir qué orden ocuparán.

El vice ministro de Interior, Sebastián De Luca, y los diputados Miguel Bazze (UCR), Waldo Wolff y Silvia Lospennato se ubicarán, para renovar su banca, entre los primeros lugares

La lista de diputados nacionales de "Juntos por el Cambio" en Córdoba y Santa Fe también sigue abierta a negociaciones y peleas por los lugares “entrables”.

En Corrientes, tras la flamante incorporación del ex olímpico y senador pichettista Carlos “Camau” Espínola, podría haber interna o un sacrificio del PRO para darle lugar a un peronista.

Mientras, en Neuquén, un sector del PRO pretende que el radical Horacio Pechi Quiroga sea finalmente el candidato a diputado y que Lucila Crexell -otra incorporación de Pichetto- sea la primera candidata en el Senado.

Mientras tanto, la pelea entre el intendente de Tigre, Julio Zamora, y Sergio Massa sigue caliente. El líder del Frente Renovador acordó con el kirchnerismo que Malena Massa será la candidata a intendenta de Tigre, pero Zamora no está dispuesto a bajarse y ahora amenaza, incluso con presentarse, con lista corta, por un partido vecinal.

Con información de www.clarin.com