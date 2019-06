Desde el Gobierno intentan por todos los medios que José Luis Espert baje su candidatura

A horas del cierre de listas, el Gobierno confirmó una incorporación a la coalición Juntos por el Cambio con la que apunta a que José Luis Espert se baje de las elecciones de octubre con el objetivo de que los eventuales votantes del economista terminen apoyando a Mauricio Macri.

Esta tarde, el precandidato a vicepresidente de Macri, Miguel Ángel Pichetto, informó que Alberto Asseff y el partido que preside, UNIR, pasaron a formar parte de Juntos por el Cambio, y que Asseff ocupará un lugar en la lista de candidatos a diputados. La decisión del actual legislador del Parlasur llegó luego de un encuentro con el Senador y con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, en el despacho del primero en el Congreso Nacional.

"Conversaron sobre el armado electoral y acordaron que Asseff será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ocupará el puesto número 11 en la boleta de Juntos Somos el Cambio", se informó en un comunicado tras la reunión desde el sector de Pichetto.

En esa línea, luego del encuentro con el precandidato a vicepresidente, Asseff sostuvo que "hoy está en juego el futuro del sistema democrático y republicano de la Argentina, y a ello se debe la decisión de sumar a UNIR a Juntos Somos el Cambio".



UNIR era uno de los tres partidos que conformaban la coalición en la que Espert basaba su candidatura presidencial. Los otros dos son la Unión del Centro Democrático (UCeDe) y el Partido Libertario. Sin embargo, hace dos días, la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, determinó que por una irregularidad, la UCeDe no podrá competir en las PASO. Es que la jueza detectó que el partido quedó inscrito tanto en el Frente Despertar como en Juntos por el Cambio, por lo que fue inhabilitado para competir en las primarias de agosto.

La estrategia del Gobierno de buscar que Espert no compita en las elecciones está relacionada con que consideran que aquellos votantes que optarían por el economista en el cuarto oscuro son, en su mayoría, de los llamados "desencantados" con Macri, y que votarían por el actual Presidente si no tienen otras opciones conservadoras que consideren que los representan.



Tras la decisión del presidente del partido UNIR de pasar a formar parte de la coalición oficialista Juntos por el Cambio con el objetivo de que José Luis Espert decline su candidatura presidencial, el economista aseguró que su postulación no está en riesgo.

En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Espert dijo que la decisión de Asseff "no complica mí candidatura. Asseff es el presidente del partido, pero la adhesión del partido UNIR a mi candidatura la decidió una convención nacional del partido. Esto es una decisión personal de Asseff, lamento que haya vuelto a la vieja política".

"Este es un mensaje para Macri: ¿Usted quería para esto al kirchnerismo dentro de su gobierno? ¿Para eso está Pichetto, para intentar vaciar a los partidos que sanamente y por derecha queremos competir por la voluntad de la gente?", agregó el economista.

Espert además dijo: "El Gobierno en las últimas semanas no ha parado de hacer operaciones de prensa en contra del Frente Despertar, de que gente se bajara de los acuerdos que estábamos tejiendo, primero el caso de Lopérfido y ahora Asseff. También la UCeDé ha sido apretada por parte de gente del Gobierno".

"¿Señor Pichetto qué pretende, proscribir a gente que quiere competir lealmente? Queremos eso nada más, que compitan con nosotros. ¿Tanto miedo le damos señor Presidente en el Frente Despertar? ¿No se animan a competir con nosotros? Tenemos un proyecto que le cambia la vida a la gente para bien", agregó el economista.

En esa línea, Espert sostuvo: "Yo no me voy a bajar. Si este frente no compite, será por estas acciones miserables del Gobierno de vaciar un frente que pretende competir. Vamos a seguir trabajando. Que se quede tranquila toda la ciudadanía que quiere votarnos".



Esta tarde, Espert había formalizado que su compañero de fórmula en las elecciones iba a ser el periodista Luis Rosales. Rosales fue electo como el diputado más joven de la Provincia de Mendoza en 1989. Dos años después fue designado Secretario de Turismo de esa Provincia. En el año 2000 se desempeñó como Agregado Turístico argentino para los EEUU y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York. En 2013 fue candidato a diputado del PRO en Mendoza.

Ayer, en un acto de campaña, Espert dijo que el actual escenario de polarización electoral beneficia a su candidatura ya que "con la kirchnerización de (Mauricio) Macri y la nestorización de Cristina (Kirchner) vamos a tener más votos". "Creo que el anuncio de las candidaturas generan decepción, descontento y más descreimiento en la clase política tradicional. En este escenario, con la kirchnerización de Macri y la nestorización de Cristina, vamos a poder pescar más votos", aseguró Espert en diálogo con la agencia Télam.

