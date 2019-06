Quiénes acompañarán a Sergio Massa en la lista de candidatos a diputados nacionales

Eduardo "Wado" De Pedro llamó al intendente de José C. Paz enojado. Y Máximo Kirchner llamó al vicepresidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez. Le reprochó al "Tano", que es intendente de Merlo, una foto con otros jefes comunales en el despacho de Ishii que amenazaban con armar una lista paralela en la Primera Sección. "Estamos haciendo un esfuerzo", les dijeron a los dos para que no agitaran enojos. Desde el Instituto Patria el hijo de la ex Presidente y el diputado y operador De Pedro, cerraban en diálogo con intendentes, con Alberto Fernández, con massistas y otros sectores los lugares en el principal distrito del país.

Anoche se acordaron casi todos los primeros lugares: Sergio Massa, Cristina Alvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Luana Volnovich, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Facundo Moyano, Silvina Batakis y Rodolfo Tailhade.

En esas ubicaciones, dos son del Frente Renovador, tres de La Cámpora y uno es en reconocimiento a la reconciliación con Hugo Moyano.



Detrás les siguen Marina Fassi, vicepresidenta del PJ nacional y esposa del intendente de Cañuelas Gustavo Arrieta, y Raúl Pérez. El decimosegundo lugar por ahora no está confirmado y detrás irían Adrián Grana, Lucía Portos (diputada provincial, integrante del Consejo de la Magistratura y militante de La Cámpora) y Carlos Castagneto de Kolina, una de las fuerzas que integran Unidad Ciudadana.

Dicen los negociadores que en una elección 'normal' habría expectativa para que entren 15 diputados nacionales del Frente de Todos pero en una elección de extrema polarización suponen que tanto oficialismo como oposición se repartirían más lugares, hasta 17 o 18, depende del porcentaje de votos que logre principalmente Consenso, el frente de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Producto del acuerdo para la incorporación del Frente Renovador al Frente de Todos, además de Massa la lista lleva a Moreau, quien se convirtió en una espada massista en el Congreso y sedujo con su discurso en el Congreso de renovadores al kirchnerismo que lo seguía aquel día con expectativa por TV.

El diputado Raúl Pérez es otra pieza fundamental en el armado como operador en las provincias mientras que el cuarto lugar, según la ubicación, sería para un hombre (Carlos Selva) o una mujer, (Marcela Passo). Mario Meoni, otro de los negociadores, se autoexcluyó y pidió ir por la precandidatura a intendente en su ciudad, Junin.

Aunque todo el poder lo tuvo Máximo Kirchner, con De Pedro como ejecutor, Axel Kicillof estuvo en el Instituto Patria en la tarde noche de ayer. Más lejos de las listas estuvo en cambio Verónica Magario, su compañera de fórmula. En línea directa con el hijo de Kirchner se mantuvo todo el tiempo el intendente de Lomas de Zamora, interlocutor de sus pares.

A diferencia de otros distritos donde La Cámpora encabeza las listas, recién el tercer lugar, producto de los pactos internos y el cupo, es para Máximo Kirchner a quien sigue Luana Volnovich. Y repiten con Rodolfo Tailhade que probablemente quede en el noveno lugar.



Cristina Álvarez Rodríguez es una figura reconocida por todos los sectores en el PJ. Sobrina nieta de Evita, autoridad en el PJ Nacional y hoy muy cercana a Agustín Rossi. Más allá de los méritos propios de la dirigente, probablemente, se dice en voz baja, se le reconoce al santafesino la campaña que hizo como precandidato antes de que Cristina Fernández eligiera a Alberto Fernández y el paso al costado en Santa Fe donde la unidad contribuyó al triunfo de los peronistas Omar Perotti-Alejandra Rodenas. Otro dato que se infiere de esta elección: se había mencionado a la diputada nacional Fernanda Raverta para número dos, si no está en la lista de diputados nacionales significa entonces que es la precandidata a intendenta de Mar del Plata.



El Movimiento Evita, que se había ido en la última elección con Florencio Randazzo recibió premio por el regreso: Leonardo Grosso va en el quinto lugar. Grosso es joven, defensor de los derechos humanos, de la diversidad sexual y motor del nuevo bloque que se conformó el año pasado con Felipe Solá, Facundo Moyano y Victoria Donda, entre otros.

El acercamiento del sindicalismo fue acompañado por conversaciones para integrar las litas. En los primeros nueve lugares sólo hay un lugar, destacado, para Facundo Moyano aunque podría haber algún otro dirigente más abajo o en las listas provinciales.

La elección de Silvina Batakis, ex ministra de Daniel Scioli, se la atribuyen a Cristina Fernández. Entre otras razones a su favor la salida de Axel Kicillof genera en el kirchnerismo un espacio vacío en materia económica. Y a Cristina le gusta Silvina.

De hecho, lo que sigue son batallas más duras por las listas en Provincia. Aunque habrá 'heridos' algunos habituales críticos del kirchnerismo reconocían que este año "no hubo cosas raras" en referencia a la lista que dos años atrás armó la propia CFK con menos dirigentes y más extrapartidarios. Entonces quería mostrar "ciudadanía" y ahora busca ampliar hacia adentro del partido.

Aún así, la pelea se trasladará a las seccionales. El Movimiento Evita, el frente de Pino Solanas, los intendentes, Somos de Victoria Donda y también La Cámpora quieren ocupar lugares. Ya cada uno cedió, Donda lo hizo en Capital donde irá en segundo lugar en la lista de diputados nacionales y desistió de ir por la jefatura de Gobierno.

Para "cuidar" sus lugares, esta tarde habrá una reunión de intendentes. Irá uno por sección y con la lista que armaron con sus aspiraciones.



Se habla también de otras reuniones para lograr, con alguna gestión de último momento, destrabar la pelea en Tigre donde Massa quiere postular a Malena Galmarini para la intendencia y Julio Zamora resiste.

