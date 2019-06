Amalia Granata habló de su reunión con Mauricio Macri: “Él tiene la misma postura que yo”

Horas después del encuentro de la diputada provincial electa de Santa Fe por el partido Somos Vida, Amalia Granata con el presidente Mauricio Macri en la Quinta presidencial de Olivos, la co-conductora del programa Polino Auténtico de radio Mitre abrió el programa revelando cómo se gestó la reunión, los temas de los que hablaron, la postura de Macri sobre el aborto y las alianzas políticas.

"El miércoles a la noche muy tarde me llamaron para tener una entrevista con el Presidente, y quedamos para el viernes a las 18.30 en Olivos", arrancó Granata, quien explicó al aire que fue acompañada de su marido.

"Me felicitó por la elección, hablamos de cuál fue mi propuesta y obviamente los temas que a mí me van a ocupar, que tienen que ver con la adopción", resumió Granata, que además aseguró que se reunió con un senador nacional para hablar de ese asunto, aunque no reveló el nombre.

"Hablamos de la niñez. (Macri) me dijo que estaba muy preocupado por la obesidad en los niños, que Argentina es uno de los países con más obesidad infantil. Y me sorprendió porque está muy al tanto de lo que tiene que ver con niñez, y mortalidad infantil", detalló la diputada provincial electa.

"Y obviamente hablamos el tema del aborto. Le dije que en realidad no era enojo. Pero antes de querer legalizar el aborto hay un trabajo previo por hacer. Un trabajo de educación, de concientización, de prevención y todo eso no se hizo nunca en este país. Entonces, ¿cómo no hicimos el trabajo previo y queremos legalizar? Me parece que tenemos que hacer ese trabajo, que va a llevar mucho tiempo y hay que hacerlo y si eso no funciona, ahí sentarnos a hablar de legalizar el aborto", agregó la mediática.

"(Macri) me manifestó su postura, que era lo que quería escuchar porque no sabía cuál era su postura, y me dijo que él tiene la misma postura que yo, que él es pañuelo celeste y que lo ha manifestado en varias entrevistas que defiende la vida desde la concepción".

Además, Granata destacó que la cuestión del aborto "es un tema que evidentemente, aunque lo hayan subestimado, a muchísima gente le importa y se demostró el domingo en Santa Fe".

A su vez, remarcó que no está dentro del oficialismo. "Quiero aclarar que no pertenezco a Cambiemos. No fui a hacer una alianza con Cambiemos. Fui a hablar sobre cuál es la postura del presidente sobre el tema que a mí me importa que es el del aborto y de la niñez -aclaró-. No voy a ninguna lista nacional".

Por otro lado, Polino le preguntó cómo lo vio a Macri. "Tranquilo, muy enterado de todos los temas, pero se lo nota como un poco cansado. Eran casi las siete de la tarde, seguramente arrancó a las seis de la mañana y pasó mil horas", describió Granata.

La mediática agregó que, antes del encuentro con el presidente, habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el narcotráfico en Rosario y otros temas vinculados a la inseguridad.

Con información de www.clarin.com