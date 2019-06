Prat Gay declaró en el juicio oral contra Ricardo Echegaray y dijo que sufrió “persecución política”

El ex ministro de Economía afirmó que la falsa denuncia en su contra fue una represalia por la acusación que había hecho contra Cristina Kirchner por manipular las cifras del INDEC.

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay afirmó hoy que fue víctima de una "difamación inaceptable" como parte de una "persecución política" que sufrió y que atribuyó a sus denuncias a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el juicio que se le sigue al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de por violación de secreto y falsa denuncia.

"Fue una difamación inaceptable", sostuvo Prat Gay ante el Tribunal Oral Federal 4, que juzga por supuesta violación de secreto e instigación a falsa denuncia en su contra a Echegaray, junto a dos funcionarios del organismo recaudador.

Prat Gay y la nieta de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, Amalia Amoedo, abrieron la ronda de declaraciones testimoniales en el juicio que se realiza en los tribunales federales de Retiro, y al que asistió Echegaray junto a sus abogados, León Arslanian y Martín Arias Duval.

"En lo que a mi respecta, la AFIP me acusó con evidencia absolutamente contraria a la evidencia que tenía", sostuvo Prat Gay.

Ante los jueces, recordó que fue denunciado como supuesto "facilitador" de evasión en su rol de apoderado de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat a raíz de un depósito de 68 millones de dólares en una cuenta del banco HSBC en Suiza, que según la AFIP no estaba declarado.

Prat Gay aludió a la "indefensión que se siente cuando el que acusa es la AFIP y es el único que puede determinar si es cierto o no. Cuando la AFIP es parte uno se siente totalmente indefenso".

El ex funcionario y ex diputado nacional vinculó lo que dijo fue una "persecución política" a denuncias que hizo en 2013 contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por "manipulación de índices del Indec y uso de información privilegiada en movimientos de cupones del PBI".

Además, recordó que también denunció al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por "haberse enriquecido ilícitamente" con esta supuesta información privilegiada.

"La última denuncia fue en mayo de 2014, seis meses antes de la denuncia judicial de la AFIP", dijo en alusión a los medios K que publicaron ampliamente la falsa denuncia contra el ex ministro de Economía.

Prat Gay declaró que esos fondos provinieron de la venta de la empresa Loma Negra, de Fortabat, y dijo que él administraba esa y otras cuentas que recibían esos fondos.

En el rol de apoderado giraba desde las cuentas dinero a pedido de los contadores para que Fortabat "cumpliera sus obligaciones tributarias", en una relación profesional que comenzó en julio de 2006 y culminó en febrero de 2012, cuando falleció la empresaria.

Prat Gay aseguró que los 68 millones de dólares "estaban declarados en dos aplicativos de la AFIP", y que estaba invertido en su mayor parte en "títulos y acciones" .

Además sostuvo que los aplicativos de la AFIP no permitían agregar datos, como el banco donde estaban los fondos.

"No se podía identificar la cuenta en el aplicativo", dijo.

Además sostuvo que "con sentido común" a la AFIP le hubiese bastado con "un llamado telefónico" para aclarar la situación.

Remarcó: "Me cuesta creer que con el profesionalismo que reconozco a los técnicos de la AFIP se llegara a una conclusión tan absurda y exagerada".

Al concluir su declaración, el querellante expresó que su denuncia busca "que no se repita una situación donde desde arriba instigan a firmar algo a alguien contra su voluntad", y que los profesionales de la administración pública "tengan este elemento adicional para plantarse ante el gobierno de turno".

Además de Echegaray son juzgados por presunta falsa denuncia los entonces funcionarios de AFIP Horacio Curien y Gustavo Roveda.

