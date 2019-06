Espert inscribió su candidatura presidencial y se espera una batalla en la Justicia

El Frente Despertar recurrirá a la Justicia electoral, a cargo de María Romilda Servini, para buscar que la postulación del consultor no se caiga. Además, quedaron confirmados los precandidatos a diputados y senadores

La jugada magistral del oficialismo para voltear la candidatura presidencial del economista José Luis Espert tiene hasta el momento dos grandes ganadores: el nacionalista Alberto Asseff, que irá en el décimo primer lugar en la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y tiene prácticamente asegurada una banca a partir del 10 de diciembre, y el propio Espert, que tuvo un poco más que cinco minutos de fama al convertirse inesperadamente en uno de los protagonistas principales del cierre de listas con tapas de diario incluidas.



Cerca de las 23 de este sábado, prácticamente sobre la hora, Espert inscribió en la Justicia su candidatura presidencial por el Frente Despertar. El economista convocó a una movilización para que lo acompañe en el acto formal. Además, su espacio ya dio a conocer a los candidatos que lo acompañarán en la provincia de Buenos Aires y en CABA. La novela sobre su candidatura no terminó, ya que seguramente empezará ahora una batalla judicial con futuro incierto.

En la puerta del tribunal electoral, Espert criticó "la actitud miserable" de su ex aliado político y del gobierno nacional. "La gente mostró un claro rechazo a las maniobras de la vieja política", aseguró en América TV.

Desde el Frente Despertar confirmaron a Infobae los precandidatos a diputados y senadores: en la ciudad de Buenos Aires, Mariquita Delvecchio irá por la Jefatura de Gobierno, mientras que Nazareno Etchepare y Luciana Minassian competirán por la Cámara baja; y Raúl Racana y Eliana Scialabba por el Senado.



En la provincia de Buenos Aires los postulantes serán Gustavo Canteros, Lorena del Valle y Hugo Bontempo. Además, que acompañarán a Guillermo Castelo, actual diputado provincial de Cambiemos, como precandidato a gobernador bonaerense.

Todo comenzó el viernes a la tarde, cuando los voceros del senador y candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, anunciaron triunfales que Asseff y el partido que preside, UNIR, pasaban a formar parte de Juntos Somos el Cambio.



"Conversaron sobre el armado electoral y acordaron que Asseff será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ocupará el puesto número 11 en la boleta de Juntos Somos el Cambio", se informó en un comunicado tras la reunión con Pichetto y el ministro de Seguridad bonaerense y cabeza de la lista de diputados, Cristian Ritondo.

En unas pocas líneas Asseff justificó su decisión: "Hoy está en juego el futuro del sistema democrático y republicano de la Argentina, y a ello se debe la decisión de sumar a UNIR a Juntos Somos el Cambio".

UNIR es uno de los tres partidos que conformaban el Frente Despertar con el que Espert basaba su candidatura presidencial. Los otros dos son la Unión del Centro Democrático (UCeDe) y el Partido Libertario. Sin embargo, hace dos días, la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, determinó que por una irregularidad, la UCeDe no podrá competir en las PASO. Fue a raíz de que detectó que el partido quedó inscrito tanto en el Frente Despertar a nivel nacional como en Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, por lo que fue inhabilitado para competir en las primarias de agosto.

No había dudas: la estrategia del Gobierno apuntaba -y apunta todavía- a que Espert no pueda competir en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque en la Casa Rosada consideran que aquellos que podrían votar al economista son los llamados "desencantados" con Macri, y que votarían por el Presidente si entre las ofertas electorales no existen otras opciones conservadoras. Esos puntos, incluso pocos, podrían ser clave en un escenario de máxima polarización como el que se prevé.

Minutos después del anuncio del salto de Asseff, Espert salió a confirmar su candidatura presidencial y acusó al Gobierno de Mauricio Macri de intentar "proscribir" su candidatura.

En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, sostuvo que la decisión de Asseff "no complica mí candidatura. Asseff es el presidente del partido, pero la adhesión del partido UNIR a mi candidatura la decidió una convención nacional del partido. Esto es una decisión personal de Asseff, lamento que haya vuelto a la vieja política".

"Este es un mensaje para Macri: ¿Usted quería para esto al kirchnerismo dentro de su gobierno? ¿Para eso está Pichetto, para intentar vaciar a los partidos que sanamente y por derecha queremos competir por la voluntad de la gente?", agregó el economista.

"¿Señor Pichetto qué pretende, proscribir a gente que quiere competir lealmente? Queremos eso nada más, que compitan con nosotros. ¿Tanto miedo le damos señor Presidente en el Frente Despertar? ¿No se animan a competir con nosotros? Tenemos un proyecto que le cambia la vida a la gente para bien", agregó el economista.

Y en esa línea, agregó: "Yo no me voy a bajar. Si este frente no compite, será por estas acciones miserables del Gobierno de vaciar un frente que pretende competir. Vamos a seguir trabajando. Que se quede tranquila toda la ciudadanía que quiere votarnos".



Este sábado a la mañana, a través de un video difundido en las redes sociales, el titular de la convención de UNIR, Raúl Racana, confirmó el respaldo del partido al Frente Despertar: "Me ato al cumplimiento de mi palabra, y estoy detrás del doctor Espert hasta el final de esta trayectoria. Tengo integridad". En un mensaje sin desperdicio, recomendó ver la película "Perfume de mujer" para entender lo que significa "la integridad".

Espert aprovechó el protagonismo que le regaló el Gobierno para señalar que las encuestas "nos dan entre 7 y 8 puntos" y descartó que los votos a su espacio puedan pasar a Juntos por el Cambio. "Creo que esto se le puede volver muy en contra al Gobierno. Mi nombre ayer era trending topic a nivel mundial", finalizó.

Un día antes, en un acto de campaña, había asegurado que el actual escenario de polarización beneficia a su candidatura. "Creo que los anuncios generan decepción, descontento y más descreimiento en la clase política tradicional. En este escenario, con la kirchnerización de Macri y la nestorización de Cristina, vamos a poder pescar más votos", aseguró.

Y el viernes, antes de que explotara el pase de Asseff a las filas del oficialismo, Espert había anunciado que su compañero en a fórmula presidencial sería el periodista Luis Rosales.

Rosales fue electo como el diputado más joven de la Provincia de Mendoza en 1989. Dos años después fue designado Secretario de Turismo de esa Provincia. En el año 2000 se desempeñó como Agregado Turístico argentino para los EEUU y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York. En 2013 fue candidato a diputado del PRO en Mendoza.

