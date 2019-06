El dulce mensaje de Jujuy Jiménez a Juan Martín del Potro antes de la operación

Juan Martín del Potro sufrió lamentablemente una nueva lesión en su rodilla derecha tras enfrentar al tenista canadiense Denis Shapovalov en el ATP de Queen’s, en Inglaterra. Este triste episodio se da a casi un año de la fractura de rótula.

Al enterarse de la triste noticia, Juan Martín del Potro compartió un video desde su cuenta de Instagram en el que contó que será operado este sábado en España y que no sabe si podrá volver a jugar: “Si el otro día fue mi último partido, no lo sé”. Allí, apareció Jujuy Jiménez con dulce mensaje de apoyo.

“Hola a todos, quería contarles que me fracturé de nuevo la rodilla derecha y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente, les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla, y no en el tenis, y me contestaron, sin dudas, que la operación era la opción correcta”, expresó el tandilense, de 30 años, a sus más de 1.8 millones de seguidores.

Así que lo voy a hacer mañana en Barcelona. Como se imaginarán es un momento duro, es triste volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco. Mañana ya voy a ser operado y no puedo hablar mucho más que eso, no sé qué va a pasar más adelante. Ojalá pueda recuperarme bien, que pueda tener salud en mi rodilla. Y si el otro día (contra Denis Shapovalov) fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Durante mi recuperación voy a tener las cosas más claras y voy a saber para qué estoy más adelante”, cerró Juan Martín del Potro, muy triste por esta lesión que lo puede dejar fuera del tenis profesional.

Al ver el duro mensaje del tenista, la modelo y periodista Sofía Jujuy Jiménez -con quien comenzó un incipiente romance- le dio fuerzas con este mensaje: “Juanuuu, todo va a salir bien”, junto al emoji de un corazón y unas estrellitas.