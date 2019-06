EE UU lanzó un ciberataque a Irán autorizado por Trump

El comando cibernético del Ejército de Estados Unidos lanzó el pasado jueves un ataque digital contra el sistema informático militar de Irán, aprobado por el presidente Donald Trump, al mismo tiempo que el presidente ordenaba abortar un ataque más convencional con misiles en respuesta al derribo de un dron de vigilancia estadounidense, según ha informado en primicia Yahoo News.



Los ciberataques llevaban semanas, si no meses, planeándose, según mandos militares anónimos citados por Associated Press. El Pentágono, de hecho, habría propuesto lanzarlos después del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán, hace casi dos semanas, que EE UU atribuye a Teherán.



Las intrusiones dejaron supuestamente sin funcionar los sistemas utilizados para controlar los lanzamientos de misiles por la Guardia Revolucionaria, fuerza de élite iraní considerada por Washington una organización terrorista. La efectividad de un ataque así solo podría verificarse si Teherán tratara de lanzar un misil. Aunque, según Associated Press, Irán desconectó de Internet parte de su infraestructura militar después de un ataque a finales de la década pasada con un virus que aseguran fue una creación conjunta de EE UU e Israel.

También fue atacado este jueves, según las mismas fuentes, el software utilizado por un grupo de la inteligencia iraní que supuestamente participó en la planificación de los ataques a los dos petroleros. La operación no habría causado ninguna víctima, civil o militar, en contraste con el ataque con misiles que Trump ordenó detener, según él mismo dijo, por el “desproporcionado” coste en vidas que habría implicado. "No quiero matar a 150 iraníes. No quiero matar 150 de nada ni nadie excepto si es absolutamente necesario", explicó Trump el sábado.

El ciberataque fue autorizado, según The New York Times, porque se encuentra por debajo de lo que se entiende por el umbral del conflicto armado, la misma táctica empleada por Irán en sus recientes agresiones. En los últimos tiempos, los mandos militares estadounidenses han optado más a menudo por batirse con sus enemigos en el ciberespacio, donde cuentan con una capacidad militar cada vez más sólida, en vez de emprender acciones militares más ofensivas y costosas. Las operaciones online pretenden disuadir a Irán de cometer más agresiones dentro de esta guerra en la sombra que empiezan a librar ambos países.

El presidente Trump advirtió el sábado de que la opción militar "está siempre sobre la mesa hasta que esto se solucione", y anunció que impondrá “sanciones adicionales” a Teherán. “Confío en que Irán sea listo y se preocupe por su gente”, dijo el presidente republicano, antes de partir a su residencia de descanso en Camp David, Maryland, para “trabajar en muchas cosas, incluido Irán”.

