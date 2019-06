Los Argentinos consumen menos remedios producto del incremento de su precio

De acuerdo a la información brindada coincidentemente por dos entidades farmacéuticas, el precio de los medicamentos sufrieron un incremento del 36%. Además, las entidades resaltaron la caída de las ventas a raíz de la inflación, asegurando que “cerraron más de 60 farmacias en todo el país como consecuencia”.

Sin embargo, la presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), María Isabel Reynoso, aseguró que esa información se hizo pública pero confirmó que no son datos oficiales y aseguró que no existe tal cierre de farmacias como se afirma. Habló además del aumento en los medicamentos y los planes para combatir los incrementos y beneficiar a las farmacias y a los pacientes.

“Vos sabes que esa información se hizo publica, pero no son estadísticas nuestros. Yo no tengo esos los datos de cierres de farmacias pro ejemplo. Mirá, por darte un ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que sí tengo los datos reales concretos, abrieron 47 farmacias nuevas. Eso sí, que la farmacia esta complicada, totalmente, está muy complicada, pero no puedo confirmar esos datos que se brindaron”, aseguró.

La titular de la COFA brindó detalles en cuanto al aumento que sufrieron los medicamentos en este último tiempo. De acuerdo a la información compartida por Reynoso, se puede observar que desde comenzó el año, precio de los remedios sufrió múltiple variaciones desde que comenzó el año, registrando un incremento del 4,37% en el último mes.

“Después, si hay que destacar que hubo una caída importante en lo que es el consumo de medicamentos. Eso sí es real, también lo medimos, lo medimos en junio del año pasado y registró una caída del 14% en unidades, independizándonos del precio en la franjas terapéuticas. Todas las franjas terapéuticas tenían un marcada descenso, desde medicamentos, terapias cardiovascular y sistema respiratorio” afirmó.

Por otro lado, resaltó las medidas tomadas para solventar estos gastos en los pacientes y darle respiro a las farmacias. “Con respecto a los pacientes, estamos haciendo varias cosas desde las farmacias. En primer lugar, se le buscan las alternativas para que no dejen los tratamientos, por eso aumentaron mucho las cuentas corrientes o lo que se llama fiado, le das la recete y después te pagan a fin de mes. También aumentaron muchísimo las ventas con tarjeta de crédito, el paciente se endeuda para poder llevar el medicamento y así y todo hay caída de unidades”, reveló.

Por último, Reynoso cerró afirmando que “por otro lado, tenemos el tema de PAMI, que es la que tienen los jubilados. El aumento del precio de PAMI siguen la inflación y que se actualiza mes a mes cuando se publica el número de inflación de INDEC. Lo que sucede con los jubilados, es que es la franja que más consumen medicamentos y la que tiene una canasta básica entre medicamentos, alimentos, vestidos, alquiler o vivienda que está estimada en 30.300 pesos y todos sabemos que tenés muchísimos jubilados que no cobran 30 mil pesos”.

