José Luis Espert acusó al Gobierno: “Hay un intento de que no compita electoralmente”

José Luis Espert ratificó su precandidatura presidencial rumbo a las elecciones PASO, acusó al Gobierno de querer dar de baja su postulación y criticó a Alberto Asseff, el presidente del partido UNIR que rompió la alianza con el economista y se pasó al oficialismo.

"Espert sigue siendo candidato a presidente por el Frente Despertar, acá no se fue ningún partido", afirmó en diálogo con radio Metro. Y remarcó que pese a la salida de Asseff, "no es cierto que no tenga partido para competir".

Sobre la hora del cierre de listas, su aliado político le comunicó a via WhatsApp que irá en el lugar undécimo como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires tras haberlo acordado con Miguel Ángel Pichetto y otros dirigentes de Juntos por el Cambio, según contó Asseff el sábado.

Tras la salida de Asseff, Espert lo acusó de "traidor" y la precandidatura del economista quedó en suspenso, aunque él asegura que competirá en las Primarias del 11 de agosto.

"Hay un intento del Gobierno que yo no compita electoralmente, no hay duda. Si en algún momento Asseff siguiera todos los pasos legales que se siguieron para proclamarme, en algún momento Espert no tendría partido nacional para competir. No hay duda que ese es el objetivo", explicó durante el reportaje.

Y remarcó que es "muy grave y peligroso" la iniciativa, que el atribuye al Ejecutivo nacional, para que su fuerza política no compita en los próximos comicios.

Además, denunció una maniobra en la Justicia Electoral por la cual les han "bajado el ciento por ciento de nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires".

El apoderado del frente de Espert, Hugo Bontempo, denunció la adulteración de "la totalidad" de la nómina de candidatos de su fuerza para los cargos de diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales y hasta consejeros escolares bonaerenses.

Ahora, el frente Despertar deberá defender las candidaturas en la Justicia. Sin embargo, el economista ratificó su candidatura.

"Yo tengo intenciones de competir, el Frente Despertar legalmente todavía puede", enfatizó más tarde en FM Latina.

