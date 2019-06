El radicalismo propone suspender las PASO para Presidente

Mauricio Macri preguntó hace unos días si había posibilidad de suspender las primarias abiertas del 11 de agosto. Marcos Peña -jefe de Gabinete- y otros funcionarios hicieron consultas para explorar alternativas, sin que en principio ninguna resultara viable. “Un decreto en materia electoral no va, tiene que ser por ley y con mayoría especial. A esta altura y cómo está el Congreso es muy complicado”, descartó uno de los que analizó los escenarios. Así y todo apenas pasado el cierre de listas referentes de Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- salieron a instalar el tema, con aval del Gobierno.

Para Macri se trata de una elección “inútil” -una posición que ha expresado públicamente- en este caso con un gasto calculado en unos $4.300 millones, más del 40% del presupuesto total ($10.200 millones) de las dos instancias y el eventual balotaje. El Ejecutivo ya había buscado eliminar las primarias en el debate de la reforma electoral, que no prosperó por el rechazo del peronismo a la boleta única electrónica, aunque ese punto tampoco tenía consenso.

“Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado”, fogoneó con un tuit Alfredo Cornejo, titular de la UCR y candidato a diputado por Mendoza, que motorizó un proyecto de ley que presentarán las mendocinas Pamela Verasay en el Senado y en espejo Claudia Najul en Diputados. El texto propone proclamar automáticamente las fórmulas para presidente y vice -en ningún espacio habrá competencia- y suspender las primarias en los distritos en los que todas las agrupaciones presentaron lista única. Gabriela Burgos, Facundo Suárez Lastra y José Luis Riccardo, también radicales, avanzaron con una iniciativa en el mismo sentido en la Cámara baja.

“La idea es darle tratamiento rápido e impulsar un acuerdo político. El oficialismo no tiene mayoría”, dijo Verasay a Clarín, y adelantó que el objetivo será ir a una sesión -a mediados de julio- aun con el rechazo del peronismo.

El tema formó parte de la reunión de Gabinete, sin referencias explícitas a la suspensión. Rogelio Frigerio -ministro del Interior- trazó un panorama de los distritos con internas y el gasto que insumirán las primarias. “Es un gastadero de plata para nada. Lo lógico sería que se vote en los lugares y categorías donde hay internas y no en el resto. Hay que discutirlo”, dijo un ministro a Clarín. Acaso una paradoja, no encontró ventajas electorales para el Gobierno en una eventual suspensión: de mantenerse la elección de agosto profundizaría la polarización de cara a octubre y Juntos por el Cambio crecería en base a otras opciones no kirchneristas, como sucedió en 2015 y 2017. “Sin primarias es a todo nada en la general, a lo que sale, sale y puede ser peligroso, sobre todo en provincia de Buenos Aires que no hay balotaje”, evaluó uno de los estrategas de campaña.

En la misma línea que los radicales, Graciela Ocaña acompañó una iniciativa para juntar firmas para que no haya PASO este año. “Nos hacemos eco de más de 100.000 firmas, compartimos la preocupación y sería importante dar esa discusión en el Congreso”, se sumó la diputada macrista, que también presentará un proyecto de ley o de resolución para empujar el debate.

Aun así en la Casa Rosada este lunes dominaba la percepción de que el debate se diluirá con el paso de los días. “Es difícil que puedan frenarse a esta altura. El proceso electoral ya está en marcha, en muchas provincias va a haber competencia, el Congreso casi no funciona y no vemos que la Justicia lo admita”, coincidían los funcionarios. Los primeros tanteos de las espadas legislativas con referentes del peronismo confirmaron ese escenario adverso, con la reacción de los opositores acusando al oficialismo de especular a un mes y medio de las primarias. Algunos consideraban que lo más conveniente para el Gobierno sería que no prospere, después de las idas y venidas con la prohibición de las colectoras y las maniobras en el cierre de listas como la incorporación de Alberto Asseff para complicar a José Luis Espert.

