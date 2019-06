Viotti, Bottero y Corral: Responsables del fracaso

La oportunidad era histórica y no la supieron ver. Primaron los egoísmos y las ambiciones personales en detrimento del interés general y fueron de ocasión las expresiones de que era necesario trabajar para que el peronismo en rafaela deje de ser gobierno como lo es desde hace casi treinta años.

Con el triunfo de Castellano se perdió la gran oportunidad, sin lugar a dudas era necesario una unión general de la oposición para derrotar a Castellano, pero primó el egoísmo.

Evidentemente no era el tiempo de Viotti, eso solo un ciego era incapaz de verlo, pero el joven concejal no tuvo la capacidad necesario para advertirlo y quienes están a su lado tampoco la de hacérselo ver, algunos por incapacidad y otros por conveniencia, como es el caso de Germán Bottero que lisa y llanamente lo utilizó para lograr instalarse nuevamente en el Concejo, quizá el único lugar en el que por ahora puede estar.

Era el momento de una unión integral de la oposición con un objetivo superador, desalojar a Castellano y por ende al peronismo de un lugar que ocupa desde hace casi tres décadas y que va a ser muy difícil, casi imposible, de lograr con Perotti como Gobernador de la Provincia.

Perotti se sintió responsable de la derrota en Rafaela en 2017, casi humillado. Aun muchos recuerdan que después de las PASO de ese año, en Rafaela la orden fue "sacar" a Perotti de escena y los candidatos por entonces, Jorge Muriel y Brenda Vimo, borraron a Perotti de la carelería, era "mala palabra".

Por ello, la misma noche de la victoria, Perotti decidió quedarse en Rafaela, dar la conferencia de la victoria en Rafaela, hablar en la misma de "su" Rafaela y demostrarle a todo el país que Rafaela es "su" ciudad y que no va a escatimar esfuerzos para "su" ciudad.

Perotti quiere "vengarse" de aquella derrota y una de las maneras de hacerla es lograr un triunfo histórico en Rafaela en 2021, y la manera de hacerlo es poder barrer a la oposición y poner al menos cuatro concejales.

Viotti es 2021 tiene que renovar su banca, por lo que puede pasar de la elección histórica de 2017, a un desastre en 2021 y como se dice habitualmente, verse obligado a "agarrar la pala", algo de lo que no está acostumbrado desde hace tiempo, desde que era un ferviente Socialista y antimacrista.

Sin lugar a dudas el momento era el de Fernando Muriel. Si Viotti, como dice, quería que se termine la hegemonía de Castellano y Perotti, tendría que haber hecho el esfuerzo y bajar su candidatura,dar un paso al costado, como lo hacen los grandes, los estadistas, los que buscan el beneficio general en detrimento del particular, algo muy lejano a lo que en realidad es Viotti.

Es evidente que su inexperiencia y juventud le jugaron en contra, el contexto Nacional también hizo de las suyas y tener un referente derrotado desde el comienzo como Corral fueron sin lugar a dudas argumentos más que fuertes para no poder alcanzar el objetivo.

Evidentemente la soberbia jugó un papel fundamental, creerse Intendente desde el mismo momento de la victoria en 2017 fue lo que más le jugo en contra.

ERA SIN LUGAR A DUDAS EL MOMENTO DE FERNANDO MURIEL, EL MOMENTO DE HACER UNA OPOSICIÓN SERIA Y DESINTERESADA, VIOTTI NO LO SUPO VER, TAMPOCO SUS LADEROS LO SUPIERON ACONSEJAR

BONINO LO DEJÓ NOCAUT DE ENTRADA

Viotti no tuvo la capacidad de conciliar con Bonino, salvo que sean ciertas las versiones que hablan de cuestiones "personales", resulta impensado no haber podido llegar a un acuerdo.

¿Pecó de soberbio nuevamente Viotti, ahora con Bonino?, es posible, caso contrario no se entiende que "Lalo" no se haya podido integrar a la campaña.

En política nada es insalvable, pero por lo que parece, para el mundo Viotti si, máxime cuando el ladero es Bottero, que solamente es capaz de mirarse el ombligo y ese ombligo se llama Concejo Municipal, el objetivo principal de quién sin duda alguna usó a Viotti.



Quisieron minimizarlo, pero subestimar a Bonino fue la peor estrategia de Viotti-Bottero.

Basso no era lo mismo, el voto de Basso fue fundamentalmente un voto "simpatía" y quien le dio el sufragio a Mauricio muy difícilmente se lo haya dado a Viotti, son pensamientos diferentes, formas de vida distintas, ámbitos culturales opuestos. Sin dudas la humildad y la generosidad de Basso en contra de la soberbia y el egoísmo de Viotti.

Confiaron en los votos de Corina Vecchioli y nuevamente se equivocaron, son el agua y el aceite, el votante de Corina Vecchioli está mucho más cerca de Fernando Muriel que de Leonardo Viotti, aunque hoy confluyan en un mismo espacio.

Viotti no advirtió sus puntos débiles, no supo decir "no me da el piné".

No vio la realidad

Como dijimos anteriormente, muy diferente hubiese sido un frente opositor amplio con Fernando Muriel encabezando una lista única opositora a Castellano. Los Rafaelinos ven en Muriel a una persona aplomada, seria, capaz y por sobre todo con la edad justa para ocupar un cargo como el de Intendente de Rafaela, todo lo contrario a lo que veían en Viotti, lo dijimos en su momento, lo repetimos ahora

El famoso "voto útil" era sin lugar a dudas votar por Fernando Muriel, ya es tarde, Rafaela seguramente va a continuar con el mismo signo político que la gobierna por muchos años más

Viotti y Bottero no supieron hacer la lectura correcta, la soberbia en uno, la ambición en el otro, los condenó. Seguramente hay más de un responsable, pero LEONARDO VIOTTI y GERMÁN BOTTERO son los padres de una derrota que parecía imposible.

Y cuando decimos derrota,no hablamos de la de Cambiemos, tampoco de la de Viotti y de Bottero, la derrota de la ciudad en su conjunto, que por un capricho de juventud de uno y una angurrienta actitud del otro, privan a Rafaela de un gobierno mejor y diferente al que tiene desde hace casi treinta años .