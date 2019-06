“Mi hijo estuvo internado”: More Rial confesó que casi no baila con Charlotte Caniggia

More Rial deberá enfrentarse al duelo junto a Charlotte Caniggia en el Bailando, y debido a que su hijito estuvo internado, reveló que no pudo ensayar de modo que estuvo a punto de no presentarse en la Salsa de Tres.

Debido al bajo puntaje obtenido en la Salsa de Tres del Bailando, Charlotte Caniggia, Agustín Reyero y More Rial deberán presentar nuevamente su coreografía. Sin embargo, la hija de Jorge Rial reveló que no pudo ensayar debido a que su pequeño hijo Fran estuvo internado y “tuvimos una noche bastante jodida”.

El trío que tuvo como invitada a More Rial fue uno de los que obtuvo uno de los puntajes más bajos en la Salsa de Tres, de manera que deberán presentarse en el duelo. Sin embargo, hasta último momento no se sabía si la reciente mamá iba a participar del certamen ya que no se había presentado a los ensayos ni contestaba el teléfono.

Por tal motivo, la joven reveló que su hijo estuvo internado y “fue bastante preocupante pero está bien ahora. Esta en casa con Facundo”, afirmó. Y detalló que Fran tuvo “fiebre muy alta y lo estaban estudiando pero no era nada preocupante”.

Dado que no se presentó a los ensayos y sus compañeros no la podían contactar por ninguna vía, More Rial remarcó que “ensayos tuvimos dos la semana pasada, después decidí porque Fran estaba con fiebre y no podía dedicarme al 100% y preferí que se fije Barby (la coach) la posibilidad de ensayar ella”.

A su vez, More Rial remarcó que “el bebé la otra semana tuvo bronquiolitis y había suspendido el viaje a Córdoba, lo retomamos pero lo tuvimos que volver a suspender”. Dado que Charlotte mencionó que no le importaba que More no fuera a bailar, la hija de Jorge Rial sostuvo: “no la escuché pero Charlotte mientras tenga con quien bailar, si no estaba yo, estaba Barby. Si se preocupaba si estoy o no, es un tema aparte. Es su ensayo”.

Y remarcó que “ya hablé con Barby y todos pensaban que no iba a venir, pero ayer hablé con Facundo y le pedí que salga temprano del trabajo porque tengo que ir y cumplir. El viernes dije que sí y no podía decir que no, pero si llegaba a decir que no era entendible porque mi hijo estaba internado”, de hecho, indicó que “hace más de 10 días estaba enfermo el bebé”.

Ante los fuertes planteos realizados por su ausencia, More Rial consideró que: “me parece que están todos tratando de armar un problema con el equipo de Charlotte y no lo hay. Con ella tengo la mejor” y agregó que “tratan de buscar un problema y no lo hay”.

Consultada sobre la posibilidad de ensayar, More Rial remarcó que “la semana pasada ensayamos dos veces” y “después 3 horas el sábado y hoy ensayamos una hora”. “Me tuve que dividir porque no me quedaba otra porque asumí el compromiso con Charlotte”.

Finalmente, detalló que “Fran estuvo internado por una bronquiolitis. Tenía mucha fiebre y muy altos los globulos blancos. La de anoche fue una noche bastante jodida, con Facu nos quedamos en la clínica. Hace un ratito le dieron el alta”.