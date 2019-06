Los planteos que prepara Alberto Fernández para su reunión con el FMI

La economía, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, es una cuestión central y por eso se reunirá con Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental y con el representante en el país, Trevor Alleyne.

Como presidenciable del Frente de Todos recibió un mensaje desde el organismo internacional que quiere sondearlo sobre su visión respecto al acuerdo que firmó con la Argentina y las perspectivas económicas. También se reunirán con Roberto Lavagna, precandidato a presidente por Consenso.

Insiste Alberto Fernández con plantear que él tiene claro las urgencias del país y está convencido que la receta que se aplica no servirá para encontrar la salida a partir del 11 de diciembre. Incluso no habla por sí mismo como ganador sino que evalúa que sea quien sea el elegido, el primer día del nuevo gobierno será clave para todos.

La cita con los representantes del FMI será el próximo jueves 27, después de su viaje a Tucumán y antes de su viaje a Misiones.



Fernández tiene varios consejeros pero también se forma su propio plan. Planteará que Argentina necesita un programa que no apunte únicamente a frenar la corrida cambiaria. Está en contra de enfriar la economía. "Me tocó gobernar sin inflación", recuerda al comparar el actual momento con los inicios de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación. Y agrega en diálogo con Infoabe: "No hay un solo indicador que esté bien, la economía es un desastre". Por eso su primer análisis es el punto de partida para el próximo presidente.

Antes de la reunión conversará, como es usual, con los economistas que lo rodean. En la diaria están Matías Kulfas y Ceccilia Todesca. Sobre deuda habla con Guillermo Nielsen. Y también escucha tanto a Axel Kicillof como a Emmanuel Álvarez Agis. De ambos dice que son "muy criteriosos".

"El primer desafío es que el Fondo entienda que ha cometido un error garrafal prestándole dinero a este gobierno que prestó el dinero para que le pague a los acreedores y lo usa para pagar la fuga de divisas con lo que nos dejó la deuda con el Fondo y con los acreedores prácticamente intacta", dijo en diálogo con Radio con Vos esta mañana.

"El Fondo no escuchó", se lamentó además y señaló como una "ficción" el momento actual. El país "ya está en default", sentenció.

Fuente: Infobae