El bloque de senadores justicialistas define el reemplazante de Pichetto y cómo se para frente a la fórmula Fernández-Fernández

La decisión de Miguel Pichetto de aceptar la candidatura a vicepresidente de Mauricio Macri impactó de lleno en el corazón del bloque Justicialista en la Cámara de Senadores. Espacio legislativo que presidía el senador rionegrino y que contaba con la presencia de la mayor parte de los senadores peronistas.

En diciembre de 2017, como consecuencia del desembarco de Cristina Kirchner en la Cámara alta, Pichetto encabezó el diseñó de un interbloque con 25 legisladores para marcar diferencia de su ex jefa política. Con el paso de los meses, las tensiones internas y la decisión de la ex jefa de Estado de encabezar la unidad del peronismo, el esquema sufrió fisuras y deserciones.

Este martes, a las 16, los senadores que forman parte del bloque Justicialista se reunirán en el Salón Néstor Kirchner para definir cuál es el rumbo que toman y quien será el encargado de reemplazar a Pichetto en la presidencia del bloque. Además, evaluarán la posibilidad de pedir el desplazamiento del rionegrino de las ocho comisiones que integra. Quieren escucharse, saber el camino que cada uno de ellos propone tomar y definir cómo seguirán de aquí en adelante.



En el horizonte aparecen dos destinos posibles. Uno es comenzar la negociación de un interbloque con el bloque que conduce el senador por Neuquén Marcelo Fuentes y lidera Cristina Kirchner. Sería la consecuencia directa del apoyo de la mayoría de los integrantes, y de los gobernadores del PJ a los que responden, a la fórmula integrada por Alberto Fernández y la ex jefa de Estado.

El otro camino es no romper la dinámica que ha mantenido hasta ahora el bloque, mantenerse como un esquema uniforme e independiente, y apelar a la aceptación de la diversidad política frente a la diferencia de opiniones existentes luego de la reconfiguración del mapa político. Mantener un diálogo más fluido con el sector K pero no sellar una alianza formal en el recinto. Hasta el momento, es la opción que cuenta con más adeptos.

Por ejemplo, en el bloque conviven Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera y Carlos "Camau" Espínola, que no están dispuestos a respaldar la candidatura de la dupla Fernández. Los dos primeros apoyan la propuesta de Roberto Lavagna, mientras que el ex campeón olímpico ya decidió que prescindirá de jugar en esta elección. No quiere hacer campaña por Cristina, tampoco se definió a seguir el camino de Pichetto y acercarse a Cambiemos.



Otra situación es la que protagoniza Lucía Crexel, del Movimiento Popular Neuquino, que ya decidió seguir los pasos de Pichetto y moverse en sintonía con él hasta que termine su mandato en la Cámara. A ese nuevo y pequeño bloque podrían sumarse Carlos "Lole" Reuteman y Carlos Menem. El compañero de fórmula de Macri también mantiene conversaciones con Camau Espínola para que se acople al oficialismo.

La idea que prima en la mayoría es que el bloque siga funcionando como hasta ahora y esperar el resultado de las elecciones para ver como se acomoda el rompecabezas de poder en todo el país y, especialmente, en la Casa Rosada. Mayor claridad en medio de la incertidumbre que florece en un año con elecciones en todo el país.

Algunos de los legisladores ya dejaron en claro esa postura en las dos reuniones que tuvieron después del anuncio de Pichetto. En la última, que llevaron a cabo la semana pasada, decidieron hacer una convocatoria formal para unificar criterios y para definir el rumbo frente a la incógnita que plantea el resultado electoral. Claro está que no es lo mismo un posible triunfo de Alberto y Cristina, que la continuidad en el poder de Macri y del peronismo en la vereda opositora.



En el encuentro de la tarde, además del nuevo presidente y el camino que tomarán en el corto plazo, los senadores definirán una agenda común para lo que resta del año legislativo, en el que consideran que no habrá demasiadas sesiones importantes debido a la preponderancia de las elecciones. Sin embargo, en lo formal, apelan a que todas las comisiones sigan funcionando con normalidad y que el bloque tenga un discurso común en los pocos debates que se lleven adelante.

Actualmente en el bloque son 18 legisladores. Pero a ellos se suman senadores que suelen acompañar las votaciones en el recinto. Algunos de los que ya confirmaron presencia para el encuentro de hoy son Carlos Caserio, Guillermo Snopek, Pedro Guastavino, Rodolfo Urtubey, Omar Perotti, Dalmacio Mera y José Mayans.

Los tres candidatos a reemplazar a Pichetto

El sucesor de Miguel Pichetto saldrá de tres nombres propios que se autopostularon después de la salida del senador rionegrino. Carlos Caserio (Córdoba), José Mayans (Formosa) y Pedro Guastavino (Entre Ríos) pugnan por ocupar la presidencia del bloque.

Hay una diferencia clave entre los tres candidatos: la fecha en la que se expiran sus mandatos. El dirigente cordobés tiene mandato hasta el 2021, el formoseño hasta el 2023 y el entrerriano termina en diciembre de este año.



En términos de alineamiento político, Caserio es un hombre cercano al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que mantiene un enfrentamiento histórico con el kirchnerismo. Mayans responde a Gildo Insfrán, gobernador de estrecho vinculo con la cúpula K, mientras que Guastavino sigue la línea de Gustavo Bordet y hace equilibrio en medio del proceso de reorganización del peronismo.

La elección, en primera instancia, se intentará definir por consenso. Si no se logra un acuerdo, se llevará adelante una votación. "No nos podemos quedar sin presidente de bloque. Además, tenemos que demostrar que podemos conducir el espacio sin Miguel", reflexionó en uno de los senadores que estará presente en el cónclave. Existe la necesidad de definir un nuevo jefe y confirmar la identidad del esquema.



El bloque de senadores buscará claridad en medio de un año electoral donde el tablero político se dio vuelta como consecuencia de alianzas inesperadas y jugadas sorpresivas en la designación de candidaturas. A partir de hoy intentarán dejar atrás el ciclo encabezado por Miguel Pichetto y comenzar a transitar una nueva ruta. Lo que no tienen en claro es cual será el destino final.

