El Gobierno ve difícil la suspensión de las PASO para estas elecciones

"No, no y no", dijo una alta fuente partidaria cuando fue consultado por Infobae acerca de la posibilidad de que el Gobierno impulse la suspensión de las PASO en aquéllas categorías y distritos donde no habrá competencia. "Nos acusarían de pretender cambiar las reglas de juego en medio de la competencia y con razón, carece de todo sentido hacer ahora lo que no se hizo en un año no electoral", agregó.

En declaraciones radiales, el secretarios de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, dijo que "ya está en marcha el proceso y lo importante es que la campaña sea sin agresiones, va a haber dos debates presidenciales obligatorios. Y en cuanto a las PASO hay que sentarse después de las elecciones y ver qué corregir. Hay mucha gente que lo está planteando, muchas ONGs que lo impulsan y, de hecho, el Presidente lo planteó el año pasado, que no tenían sentido cuando no había competencia cuando en una categoría como la de presidente hay solo listas únicas, pero a esta altura solo se puede hacer después de la elección".

Alguien sugirió en Casa Rosada que la justicia podría tomar ese tipo de decisión, pero "tendría que haber algún tipo de imposibilidad técnica, que no existe" explicó una experta en materia electoral que insiste que la legislación electoral solo puede ser modificada por el Congreso . Una experta recordó que "hubo un caso en el que la jueza María Servini de Cubría suspendió unas primarias, pero ni siquiera se trataba de las PASO, donde ya hubo varias ocasiones donde se realizaron y sin ningún tipo de dificultad logístico u operativa".



Hubo muchas consultas para conocer la posición oficial, no solo porque el ministro Rogelio Frigerio informó en la primera reunión de Gabinete el presupuesto que está asignado a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, 4300 millones de pesos (el 40% del total presupuestado para las elecciones), sino porque el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, instaló fuertemente el tema en el debate público.

De hecho, diputados y senadores mendocinos presentaron sendos proyectos para suspender las PASO en las elecciones generales del año 2019, "quedando sola y automáticamente proclamados candidatos para las mismas a los precandidatos de todas las listas que hayan sido oficializadas en el proceso iniciado".



Lo que intentarán es acordar en Labor Parlamentaria que el proyecto llegue sobre tablas, para lo que se necesitan dos tercios de los presentes. Para aprobarlo, alcanza con mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Sin embargo, es difícil que el PRO y la CC se sumen a la iniciativa. "No hay ninguna chance de que el proyecto llegue al recinto", aseguraron autoridades del interbloque Cambiemos.

El tiempo apremia, porque las elecciones primarias están convocadas para el 11 de agosto y la campaña debe empezar un mes antes, que es también el momento en que empieza a movilizarse la distribución de urnas, boletas y elementos para la votación. Es decir, debería discutirse cuanto antes para evitar ese esfuerzo.

La pregunta que se hacen en el Gobierno es por qué Cornejo se puso con el tema. "Es muy probable que hayan hecho encuestas y el resultado sea muy negativo en contra de las primarias y que el electorado esté esperando que alguien proponga suspenderlas", razonó un funcionario. Y consideró que "se trata de una propuesta más marketinera que otra cosa, porque no tiene ninguna posibilidad de salir".

Fuente: Infobae