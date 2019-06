El intelectual kirchnerista Mempo Giardinelli también reclamó una Conadep del periodismo: "La idea de Dady Brieva dio en el blanco"

El actor Dady Brieva volvió a ubicarse en el centro de la polémica durante los últimos días al criticar el rol de los medios de comunicación y reclamar la creación de una "Conadep del periodismo". "Hay un periodismo que es totalmente responsable de lo que ha pasado. Acá esmerilaron el Gobierno de Cristina (Kirchner) durante tiempo y tiempo", afirmó el comediante de Midachi en declaraciones televisivas.

Esta afirmación le valió a Brieva numerosas críticas, incluso de dirigentes del peronismo, como Felipe Solá. Ante este panorama, el intelectual kirchnerista Mempo Giardinelli también reclamó una Conadep del periodismo, y aseguró: "La idea de Dady Brieva dio en el blanco".

En una columna de opinión publicada en el diario Página 12, en donde hace numerosas críticas al tratamiento de la información de quienes realizan –según su opinión– "periodismo de guerra", Giardinelli consideró: "La idea de una nueva Conadepe, en este caso Comisión Nacional sobre la Desaparición del Periodismo Ético, altera los nervios de los diversos comunicadores funcionales al poder y a los intereses de los ricos. Alteración que seguramente se debe a que, además de la traición al siempre sagrado ejercicio de la información con verdad y objetividad, los ha de confrontar con posibles restos de vergüenza que a algunos puedan quedarles".



En este sentido, el escritor, que también recibió críticas por insistir en la necesidad de redactar una nueva Constitución en donde se elimine el Poder Judicial, planteó que "la idea de Brieva dio en el blanco, porque retoma la idea democrática y democratizante de la Conadep fundada durante el gobierno de Raúl Alfonsín". "No conozco personalmente a Dady Brieva, pero al escucharlo uno se da cuenta de que es una persona de bien, que propone para un futuro cercano la preparación y edición de un nuevo Nunca Más, ahora del periodismo falsificador de la realidad, difamador, falaz y chantajista", detalló.

Para el intelectual K, el pedido del actor cómico tiene por objetivo "terminar con el abuso de confianza de los medios de comunicación que engañan a sus audiencias. Terminar con las propagandas encubiertas, con las pautas inequitativas y tendenciosas, con las farsas corporativas que han venido convirtiendo al periodismo en un sistema persecutorio de la oposición, política e ideológica".

En sus críticas a Brieva y también a Giardinelli, Felipe Solá indicó: "No se tiene que hacer ninguna Conadep de nada; la única Conadep que existió fue después del horror. Lo que tiene que funcionar es la Justicia, porque una Conadep del periodismo lo que quiere decir es una especie de juicio político a los periodistas", y agregó: "Creo que Dady Brieva dice esto, y creo que se va a venir en contra, porque es un excelente actor y cómico, y es sincero, un hombre sincero y que va de frente. No se le va a venir en contra a él, se le va a venir en contra a los candidatos, la gente que habla así perjudica a todos los candidatos".

Por otro lado, el candidato presidencial del frente Todos, Alberto Fernández, también opinó sobre los dichos del integrante de Midachi. "Dady Brieva es un hombre que hace algunos años se ha comprometido a full con este proyecto, tuvo una frase que no comparto. Yo creo que hay que terminar con el tiempo de la discordia y ahí todos tienen una parte de responsabilidad. ¿Pero por qué no puede pensar eso, Dady? No entiendo. ¿Por qué no puede pensar así? Ahora, quien piensa así es él, no yo. ¿Tengo que decirle que se calle la boca? ¡No! Es una expresión".

"Si hablás con Felipe (Solá), que es un amigo de 30 años, dice otra cosa. ¿Y por qué no podemos convivir con esa diferencia? Si ustedes me preguntan a mí, yo no voy a ser el presidente de la venganza. A la venganza la voy a dejar encerrada en la cárcel", añadió.

Con información de www.infobae.com