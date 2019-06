Eduardo Duhalde declaró en la Justicia por el supuesto ofrecimiento de dinero a Lavagna para que baje su candidatura

El ex presidente dijo que la versión le llegó de “punteros políticos” pero de los que desconoce su identidad. Habrían sido US$ 8 millones

El fiscal federal Jorge Di Lello citó a declaración testimonial a Eduardo Duhalde por haber señalado que hubo un supuesto ofrecimiento de dinero para que Roberto Lavagna se baje de su candidatura. El ex presidente se presentó de forma espontánea ante la fiscalía y aunque confirmó sus dichos no reveló de quién se trataba. Dijo que eran "punteros políticos" de quienes desconoce su identidad.

El expediente se inició a raíz de las versiones difundidas sobre un supuesto ofrecimiento millonario a Lavagna. La versión decía que había sectores que estaban dispuestos a poner 8 millones de dólares para que decline su candidatura. Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, todo tuvo origen en un tuit donde se señaló que habría existido ese ofrecimiento para bajar la candidatura.

En su declaración ante el fiscal, Duhalde ratificó que estaba al tanto de la versión, pero no dio pistas de quién habría hecho el ofrecimiento: "Son punteros políticos, de quienes desconozco su identidad, y no sé a qué sectores políticos o económicos podrían pertenecer", sostuvo en su declaración testimonial el ex presidente.

El fiscal Di Lello también tomó como base una nota publicada en el diario Perfil por Jorge Fontevecchia que hablaba del ofrecimiento millonario a Lavagna y lo adjudicaba a "un grupo de empresarios".

Fontevecchia ya declaró como testigo y se amparó en la reserva de las fuentes periodísticas.

Esta información daba cuenta que Eduardo Duhalde estaba al tanto de esta circustancia. Por ello fue citado a declaración testimonial el ex presidente.

El representante del Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas para determinar primero si hubo o no una propuesta, o bien la imprudencia de alguien que hubiese sugerido ello. Fuentes judiciales señalaron que no hay certezas aún de la comisión de un delito "pero que las circunstancias ameritan la investigación preliminar".

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Lucía Salinas