Los motivos por los cuales el Gobierno no eximirá al aguinaldo del pago de Ganancias

El Gobierno nacional anunció que no eximirá al medio aguinaldo de junio del pago del Impuesto a las Ganancias y deslizó algunos de los motivos por los cuales no tomará esa medida.



Según reveló en las últimas horas el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, no hay bajo análisis ninguna propuesta para evitar que millones de argentinos tributen parte del medio sueldo que se debe percibir en los próximos días.

¿Cuándo se cobra y como se calcula el aguinaldo?El plazo máximo permitido por la ley, según la ley 27.073, para que las empresas paguen el aguinaldo es el 30 de junio en el caso de la primera cuota, y el 18 de diciembre para la segunda. Sin embargo, el deadline puede extenderse hasta 4 días hábiles más.

En una conferencia de prensa brindada este lunes con Guillermo Dietrich, Sica admitió que por el momento no está en "estudio ni forma parte de alguna evaluación" la posibilidad de eximir de Ganancias al ingreso correspondiente al aguinaldo de junio.

En ese contexto, el ministro consideró que este año no habrá en ningún sector una "pérdida del salario real", pero consideró que la situación económica "es muy heterogénea" y depende del nivel de actividad de cada sector.

El sueldo anual complementario solía estar destinado principalmente a compras grandes, ahorro o algún tipo de inversión. Pero en un escenario de pérdida de poder adquisitivo muchos argentinos lo utilizarán para cubrir deudas. Sin embargo, existen opciones para invertir para aquellos que tengan algo de margen, con distintos tipo de riesgo: los que más arriesguen tienen chances de obtener una ganancia que supere a la inflación estimada, levemente superior al 30%.

Recuperación

En términos generales, Sica dijo que en muchos rubros "se está viendo una mejora mes contra mes anterior" y hay "sectores que desaceleran su nivel de caída", con algunos segmentos con recuperación del consumo, lo que justificaría el pago de Ganancias.

Otro de los motivos es la necesidad de incrementar los niveles de recaudación, que desde hace varios meses no llegan a cubrir la inflación oficial. En mayo la recaudación fiscal registró un incremento del 50,4% con relación a igual mes del año pasado, hasta totalizar los $ 444.250 millones, pero quedó 5% debajo del IPC. En números, al organismo le habrían faltado unos $22.000 millones para equiparar la suba de los precios.

A pesar de ello, Sica dijo además que se sigue "observando una tendencia a la desaceleración" de la inflación, acompañada por "una recuperación del salario real" gracias al efecto de expectativa de la baja inflacionaria y las negociaciones paritarias que concluyen en esta época del año.

"Estamos viendo recuperación del salario real en estos meses, particularmente a partir de enero y febrero, y el mes que viene vamos a tener el impacto del aguinaldo. No habrá pérdida en el salario real este año porque los acuerdos paritarios así lo indican", afirmó.

Según el titular de la cartera laboral, ya se cerraron paritarias para 4 millones de trabajadores bajo convenio de total de 6 millones. “Aún quedan otros 2 millones en etapa de negociación. Está concluyendo el acuerdo con el gremio de Alimentos y habrá una reunión con Camioneros", enfatizó Sica.

Ámbito reveló este martes que el gremio de los Moyano acordó un aumento salarial del 23% por el próximo semestre (la mitad de su pedido original para todo el año) y retomará su paritaria en 2020 con un nuevo gobierno en funciones. La organización que comandan Hugo y Pablo Moyano cerró el entendimiento con el empresario Mario Eliceche, jefe de la principal cámara de transportistas de cargas, Fadeeac, con ese porcentaje de suba en dos cuotas, la primera con los salarios de julio y la siguiente, con los de diciembre.

En diciembre de 2016 Mauricio Macri firmó el decreto 1.253 y eximió el pago de Ganancias al aguinaldo de quienes cobren en bolsillo hasta $ 15.000, que equivale a un salario bruto mensual no mayor a $ 55.000. Legisladores de la oposición intentaron sin éxito repetir la medida a través de la presentación de leyes.

En diciembre de 2012 y 2014 Cristina de Kirchner eximió a los trabajadores que cobraban un sueldo bruto de menos de $ 25.000 mensuales promedio y de hasta $ 35.000, respectivamente. La última iniciativa favoreció a casi 800 mil trabajadores del 1.053.000 que pagan Ganancias en ese momento.

Según informó la Jefatura de Gabinete al Senado a diciembre de 2018 unas 1.979.491 personas estuvieron afectadas por el impuesto a las Ganancias, mientras que en el mismo mes de 2015 pagaban 1.189.342 trabajadores, lo que representa un aumento del 66,4% en los tres años de gestión de Macri.

Con información de www.ambito.com