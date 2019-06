Perotti coquetea con los Fernández, pero no se juega: rechazó la presidencia del bloque justicialista en el Senado

El senador cordobés Carlos Caserio, hombre cercano al gobernador Juan Schiaretti y crítico del gobierno de Mauricio Macri, reemplazará a Miguel Pichetto en la presidencia del bloque Justicialista en la Cámara baja y será quien conduzca el espacio legislativo de ahora en adelante.

La mayoría de los legisladores presentes le propusieron el gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, que conduzca el bloque. Consideraban que era el más importante dentro de la Cámara, debido a que es vicepresidente segundo del Senado, y que había crecido su peso político luego de ser electo para conducir una de las provincias más importantes del país.

Perotti desistió de ocupar la presidencia y dijo que quería respetar el orden institucional. Tenía el consenso general para encabezar el bloque hasta asumir el gobierno de Santa Fe, pero optó por apoyar la designación de Caserio. Fue un momento incómodo en el que la presidencia quedó flotando y sin dueño real.

Una resolución importante que tomó el bloque es mantener una neutralidad y no buscar un acuerdo parlamentario formal con el espacio que lidera Cristina Kirchner, por lo menos hasta que se lleven a cabo las elecciones.

Pese a resolver no concretar un acuerdo formal, puertas adentro el bloque apoya la fórmula Fernández - Fernández, y es ante la necesidad de expresar un apoyo no formal, a través de la figura del presidente de bloque, que Perotti habría declinado la propuesta. El Gobernador electo prefiere no suele jugarse la cabeza por nadie, y este caso no fue la excepción.

