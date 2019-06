Gabriela Michetti: Hoy es mejor tener un vicepresidente de otro color político

Mientras define cuál será su futuro político luego del 10 de diciembre, la vicepresidenta Gabriela Michetti dejó elogios para Mauricio Macri y quien será el compañero de fórmula del presidente en las próximas elecciones, Miguel Angel Pichetto, que -según consideró- "está perfecto con el perfil que necesitamos".

En una entrevista con Clarín, Michetti aseguró que "me parece buenísimo el nombre de Pichetto, está perfecto con el perfil que necesitamos, que es la institucionalidad y la Argentina que hace acuerdos macro". En esa línea, consideró acertada la designación del senador del PJ. "Es bueno tener un vicepresidente de otro color político", aseguró. "Todos pensamos -incluso yo- que hoy es lo mejor para poder competir y ganar un nivel de representación más amplio", consideró.

"Nunca me sentí traicionada", aseguró Michetti al hablar sobre su futuro político, que la tendrá fuera del Parlamento: su nombre no figura en las listas presentadas para las próximas elecciones por el oficialismo. "Ahora me toca acompañar desde otro lado, pero mientras tanto, en la vicepresidencia acompañé al presidente Macri como no lo hizo ningún vicepresidente de turno, así que de ninguna manera me puedo sentir traicionada, así como yo no traicioné a nadie".

"He acompañado al Presidente en cada una de las etapas que hemos tenido", agregó. "Estuvo bueno que fuéramos juntos en 2015, esa fórmula ayudó para ganar y fue exitosa en los dos momentos importantes que tuvimos: en la Ciudad y en la Nación", completó.

Acerca del vínculo con el Presidente, Michetti fue clara: "Es una relación muy virtuosa, por supuesto que diferencias y tiranteces hay siempre en un lugar donde hay seres humanos, pero nunca jamás al punto de una tensión en la cual pensáramos que íbamos a tener que estar uno por un lado y otro por el otro, ni siquiera cuando estuvimos en la Ciudad con diferencias en nuestra posición, como cuando fue la interna. Tenemos una relación súper linda. Está contento con lo que hemos decidido, pero también le cuesta verse en una situación diferente, sin una persona como yo que ha estado al lado de él siempre", contó.

Sobre su gestión en la vicepresidencia, Michetti consideró que "es muy probable que haya habido críticas, de adentro y de afuera". Pero destacó que "lo importante es la relación con el Presidente y él está -me lo ha manifestado- sumamente conforme".

Al respecto, señaló que "me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho. Es la primera vez en la historia que la vicepresidencia tiene un rol de semejante nivel de equipo con el Presidente. Creo que hay muchas más felicitaciones que críticas, pero por supuesto que alguno debe haber hecho una crítica: hay gente que en vez de valorar un trabajo de gestión, hubiera valorado un trabajo más de rosca política, y yo no lo hice porque decidí no hacerlo, quise hacer una vicepresidencia diferente".

Con información de www.clarin.com