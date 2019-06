Contundente! Yanina Latorre reveló por qué su hija no saludó al novio de More Rial

Yanina Latorre dijo porqué su hija le negó el saludo a la pareja de More Rial. En ShowMatch las internas entre sus diferentes figuras son parte del día a día e incluso se da entre aquellos que recién están comenzando en el programa de Tinelli. Y parece que ya hubo chispas entre Lola Latorre, la hija de Yanina, con el novio de Morena Rial, Facundo Ambrosioni.

La panelista de “Los Ángeles de la Mañana” se refirió al tema. En el programa estaban hablando sobre la performance de Charlotte Caniggia y More Rial en el Bailando. “Estas dos no ensayaron nunca”, decía el conductor Ángel de Brito. Aquel día, el hijo de More debió ser internado por un cuadro gripal, fue dado de alta por la tarde y, aún así, la hija de Jorge Rial fue al programa de Tinelli.

“¿El chico salió ayer de la clínica y ella y el novio estaban en el Bailando? ¿Quién se quedó con el bebé recién salido de la internación?”, preguntó Yanina Latorre. Le contestaron que quizás se había quedado la señora que lo cuida regularmente, pero la mediática de 50 años indicó: “Se hubiera quedado el padre. Es un bebé muy pequeño”.

“¿Es cierto que el novio figuretti de Morena quiso saludar a tu hija?”, le preguntó picante Ángel de Brito a Yanina. “Sí, Lolita le dijo ‘si criticás a papá, yo no saludo a nadie’. ¡La amo! No lo saludó porque no vale la pena. Metió al padre y no tenía nada que ver, siempre se agarran con la fácil”, reveló la panelista.

Una semana antes, Ambrosioni señaló que no se sacaría una foto con Diego Latorre porque “ni que fuera Oscar Ruggeri o alguien importante, ¿no?”. Entonces Yanina Latorre, la pareja del ex Boca, salió a defenderlo y le contestó al novio de More: “La voy a hacer cortita y al pie. Vos dijiste que mi marido no era nadie y que hablabas de gente importante como Ruggeri, que Ruggeri es muy importante, y mi marido también. A los 20 años, Diego estaba jugando la Copa América y salió campeón. Y vos estás yendo a cartonear a la previa del Bailando. Besito grande”.