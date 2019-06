Netflix canceló la cuarta temporada de “Jessica Jones” y estos son los motivos

La trama de “Jessica Jones” tal cual la conocemos actualmente no tendrá continuidad. En principio, un desacuerdo entre Marvel y Netflix precipitó la cancelación de la serie.

Jessica Jones, la serie sobre una superheroína errante con problemas de alcoholismo y una fuerza descomunal, fue muy bien recibida por la crítica en su primera temporada. Algunos incluso afirmaron que se trataba de la mejor serie de las producidas por Marvel para la plataforma Netflix.

A pesar de esto, luego de iniciar el rodaje de la tercera temporada, se hizo público que no habría una cuarta. Esto desconcertó y tomó por sorpresa a sus fans. Pero las razones detrás de esta resolución van mucho más allá que la voluntad de estos.

Según se supo, hubo un desacuerdo entre Marvel y Netflix. En principio, los dos gigantes de los contenidos audiovisuales habían firmado un acuerdo por medio del cual Marvel se comprometió a producir cuatro series basadas en personajes de los cómics (Luke Cage, Iron Fist, Daredevil y Jessica Jones).

Este pacto se fue cayendo cuando se conoció la noticia de que Disney(dueña de Marvel) estaba preparando el lanzamiento de su plataforma Disney+. Esta se convertiría en competidora directa de Netflix, por lo que no tenía sentido seguir pidiéndole series a Marvel.

Además de estas cuestiones comerciales (y otras, como los números descendientes que venían mostrando las cuatro producciones de Marvel para Netflix) la guionista Melissa Rosenberg abandonó el proyecto luego de la tercera temporada de Jessica Jones, y cada vez se hizo más dificil retener al elenco de actores de la serie.

Por su parte, la protagonista Krysten Ritter -conocida también por su participación en Breaking Bad como Jane, la novia de Jesse Pinkman- avisó que en caso de una posible recapitulación de la trama en manos de Disney, no retomaría su personaje.

De modo que no sólo no habrá cuarta temporada de Jessica Jones en Netflix. Sino que además no veremos una trama igual si Disney decide continuarla en el futuro.