Carta de AFIP a monotributistas: ¿recordatorio o intimación?

¿Cómo llamarla? ¿Recordatorio, intimación, advertencia o simplemente nota informativa de AFIP? A los monotributistas les está llegando a su domicilio fiscal electrónico una misiva que les informa que en los registros del organismo no surgen pagos a las cotizaciones del régimen de seguridad social. Dicho de otro modo, de la “cuota” del Monotributo que consta de un componente impositivo (que sustituye Ganancias e IVA de la actividad) y otro de seguridad social (pago previsional y de obra social), este último no registra que se esté abonando.

Esta situación de pagar sólo el componente impositivo y no el previsional puede darse y es legalmente correcto que así sea y lo llamativo es que la comunicación del ente recaudador lo detalla y le dice al monotributista cuáles son los requisitos para ser No Aportante de la cotizaciones de la seguridad social. Estos no son otros que los surgen de la ley como tener ingresos en relación de dependencia (en este caso le descuentan a través del sueldo la jubilación y obra social y no paga el componente previsional si tiene además actividad como monotributista); o realiza aportes al Régimen de Trabajadores Autónomos o está jubilado o pensionado con la normativa anterior a la Ley 24.241 (si se jubiló después si debe ingresar cotizaciones previsionales).

El monotributista, cuando se categoriza o recategoriza, debe dejar constancia de estas situaciones de excepción de manera de no ingresar por duplicado las obligaciones de seguridad social. Más aún, si no se hace el “click” para marcar alguna de estas causales el sistema arroja una credencial con la cuota incluyendo el componente de seguridad social. Es decir que el organismo que conduce Leandro Cuccioli cuenta con el dato en su base como para poder discernir entre quienes son morosos o evasores.

Lo que no resulta comprensible es que esta misiva de difícil caracterización técnica ha sido enviada de manera generalizada, incluso está siendo recibida por quienes siendo monotributistas ya han declarado su situación ante el organismo, por caso, un trabajador en una heladería bajo relación de dependencia, pero que en sus horas libres vende corbatas que él mismo confecciona en calidad de monotributista. En este caso es correcto que pague el componente impositivo y no el previsional por las razones ante señaladas.

El pequeño contribuyente (monotributistas) al momento de inscribirse, categorizarse o recategorizarse e informar de su situación debe consignar el CUIT del empleador, desde cuándo trabaja y si es jubilado bajo qué régimen. Se trata de una información acreditada ante el fisco.

La única razón que puede esgrimirse para entender este proceder es que sea una “invitación” preventiva ante la recategorización semestral que se avecina el próximo 20 de julio. Aun así no se entiende el dispendio de tiempo y recursos, cuando el dato es conocido de antemano.

Fuente: Ámbito