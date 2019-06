La Asociación de Magistrados rechazó la opinión de Eugenio Zaffaroni respecto a supuestos “presos políticos”

Una vez más, los controversiales dichos del ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni causaron réplicas. Esta vez fue su defensa de los ex funcionarios kirchneristas detenidos en el marco de causas por corrupción, a quienes calificó como "presos políticos". La Asociacion de Magistrados, que preside Marcelo Gallo Tagle, rechazó esa definición, y sugirió no banalizarlos.

"La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su preocupación ante las manifestaciones públicas efectuadas el pasado 10 de junio por un ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que aseguró que un sector del Poder Judicial de la Nación ejerce una persecución respecto de un grupo de ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que a la fecha se encuentran procesados o condenados por delitos cometidos contra el erario público, a quienes también calificó como 'presos políticos", comienza el comunicado de la Asociación difundido este miércoles.

"Sin perjuicio de destacar que la dolorosa historia nacional aconseja no banalizar términos como ese o “dictadura”, como cuestión liminar corresponde señalar enfáticamente que el ejercicio de la jurisdicción en el caso de los jueces y el impulso de la acción penal en el caso de los fiscales, mediando sospecha de comisión de un delito, jamás puede constituir persecución política por tratarse del ejercicio regular de su rol; funciones constitucionalmente asignadas y que suponen uno de los pilares esenciales del régimen republicano de gobierno que los argentinos nos hemos dado en la instancia fundacional", se defienden los jueces y fiscales que integran la organización.

"La puja electoral propia del recambio de autoridades nacionales no debe llevar a quienes no desconocen el derecho y la organización básica del Estado Argentino, a desentenderse de la responsabilidad derivada del rol institucional que les cabe desempeñar en relación con el sostenimiento del estado de derecho y el orden republicano", cierra el texto, en una alusión directa a Zaffaroni.

