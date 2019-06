Elecciones 2019: qué provincias ponen en juego sus bancas en el Senado y quiénes son los candidatos

Cerradas las listas para las PASO, todas las fichas del tablero político se encuentran en su lugar, y sólo resta comenzar a mover.

Uno de los campos de batalla más trascendentales será el Senado: el próximo 27 de octubre, la Cámara Alta renueva un tercio de sus escaños. 24 en total de ocho jurisdicciones, donde dos se adjudican al partido ganador y uno al segundo. Ellos son Chaco, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los resultados serán determinantes para establecer el panorama que enfrentará el próximo oficialismo para lograr los votos necesarios para aprobar sus iniciativas, y con qué espacio político deberán negociar en caso de no contar con una suficiente cantidad de votos propios.

Los comicios están a casi cuatro meses de distancia, pero las nuevas alianzas formadas de cara a las elecciones presidenciales ya comenzaron a alterar la composición del Senado.



La partida de Miguel Ángel Pichetto hacia Juntos por el Cambio generó un cisma en el bloque de Argentina Federal. Mientras que la mayor parte de sus miembros tomó partido por el nuevo Frente de Todos, el candidato a vicepresidente formó su propio bloque con dos senadores del PJ- el ex presidente Carlos Menem y Carlos "Camau" Espínola- Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, y Carlos Reutemann.

El bloque del PJ ahora es conducido por el cordobés Carlos Caserio, quien aseguró que va a "trabajar para la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, pero apoyando a los legisladores de Córdoba".

No obstante estas declaraciones, el bloque resolvió mantener su independencia y no buscar un acuerdo parlamentario con el espacio que lidera Cristina Kirchner, al menos hasta las elecciones.

Más allá de los movimientos pre-electorales, el nuevo rompecabezas de la Cámara Alta solo quedará completo una vez que se determine el nuevo oficialismo. Pero comenzará a construirse el 27 de octubre. Estos son los candidatos de cada partido que competirán por hacerse de las bancas que cada jurisdicción pone en juego.

Chaco

Terminan su período:

Eduardo Aguilar (Argentina Federal), candidato a gobernador

María Pilatti Vergara (Unidad Ciudadana) reelección

Ángel Rozas (Cambiemos), anuncia que no buscará reelección

Chaco es uno de los pocos terruños donde el Frente de Todos no logró su objetivo político: la unidad peronista. Por ello, dos listas competirán en las PASO de agosto: una estará compuesta por el actual gobernador, Domingo Peppo, y Elda Pertile. Y la otra por su antecesor, ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. Tendrá como compañera de fórmula a María Inés Pilatti Vergara, quien ya forma parte del Bloque de Unidad Ciudadana y buscará su reelección.

No obstante, ambos líderes se encuentran pujando a su vez por la gobernación de la provincia, por lo que se espera que de alguna manera esta PASO determine quién corre con ventaja para hacerse del ejecutivo provincial.

Por su parte, Juntos por el Cambio presentó una lista encabezada por el radical Víctor Zimmermann. Estará secundado por Alicia Terada, actual diputada nacional de la Coalición Cívica y cercana a Elisa Carrió (también oriunda de la provincia). José Enrique Dib y Sonia Cardozo serán los candidatos para la Cámara alta de Consenso Federal; y Samanta Salas y Oscar Deniz los del Frente de Izquierda-Unidad.

Ciudad de Buenos Aires

Terminan su período:

Federico Pinedo (Cambiemos)

Marta Varela (Cambiemos)

Pino Solanas (Unen)

En este caso, los dos partidos con mayores aspiraciones a asegurarse las bancas que pone en juego la Capital lograron absorber expresiones que les podrían haber quitado votos: en el caso de Juntos por el Cambio, esto se expresa en la candidatura a senador de Martín Lousteau, quien de esta manera depone -al menos hasta 2023- cualquier aspiración a ocupar la jefatura de Gobierno.

El actual diputado estará secundado por la ministra porteña de Desarrollo Humano y Hábitat Guadalupe Tagliaferri, quien ocupa este lugar como consecuencia del expreso pedido de Lousteau de que su compañera tenga una postura favorable a la legalización del aborto.

El Frente de Todos llevará al legislador porteño y miembro de La Cámpora Mariano Recalde junto a la socióloga y ex directora del Conicet Dora Barrancos, una referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El kirchnerismo ganará un lugar en el Senado aún si llega en segundo lugar: en 2013 el escaño fue para Pino Solanas, quien entonces se desempeñaba en UNEN y ahora encabezará la lista de diputados del Frente de Todos.

Consenso Federal tendrá como principal candidato al youtuber especializado en finanzas y director de la financiera y consultora Bull Market Ramiro Marra, junto a Mariela Gretel Ledo. Un sector de Consenso Federal que no estaba conforme con los acuerdos que se habían alcanzado en el cierre de listas en el espacio de Lavagna inscribió otra lista que tiene como candidatos a Julio Bárbaro y Luciana Romero. Sin embargo, por supuestos errores a la hora de presentar a los candidatos, es probable que esta lista no llegue a competir en las PASO de agosto.

El Frente de Izquierda lleva como candidato a Jorge Adaro, referente del sindicato docente Ademys, y Jessica Gentile.

Entre Ríos

Terminan su período:

Pedro Guastavino (Argentina Federal)

Sigrid Kunath (Argentina Federal)

Alfredo De Ángeli (Cambiemos)

El Frente de Todos presentó una lista de unidad liderada por el actual secretario general de Gobierno del actual mandatario provincial Gustavo Bordet, Edgardo Kueider, seguida de la concejal de Paraná y Estefanía Cora. En tanto, habrá internas en el seno de Juntos por el Cambio: el senador del Pro, Alfredo de Ángeli, buscará su reelección como senador por la provincia junto a la radical Stella Olalla. Sin embargo, para llegar a las generales deberá vencer a la fórmula compuesta por Raymundo Kisser y Adriana de la Cruz de Zabal.

En Consenso Federal competirán dos listas, una encabezada por Ismael Etcheverry y otra por Silvia Feltes en senadores.Y el Frente de Izquierda lleva a Luis Meiners como único candidato a senador.

Neuquén

Terminan su período:

Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino)

Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino)

Marcelo Fuentes (Unidad Ciudadana)

El oficialismo provincial, el Movimiento Popular Neuquino, definirá sus candidatos mediante internas: por un lado estará el actual senador Guillermo Pereyra junto con la ministra de Turismo de la provincia Marisa Focarazzo. Y por el otro el ex concejal Hugo Rauque y Liliana Matzen.

Juntos por el Cambio llevará al intendente de la capital y ex candidato a gobernador, Horacio "Pechi" Quiroga, como primer candidato. En segundo lugar estará la senadora Lucila Crexell, quien pasó de la mano de Pichetto al oficialismo nacional. La lista del Frente de Todos estará encabezada por el ex titular de la AFI y colaborador cercano de Cristina Kirchner Oscar Parrilli. Estará acompañado por la ex senadora nacional Silvia Sapag .

La boleta de Consenso Federal estará integrada por el diputado provincial Gabriel Romero y Brenda Buchiniz. Mientras que el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad llevará una fórmula compuesta por Norberto Calducci del Partido Obrero y Lorena Meade del MST-Nueva Izquierda

Río Negro

Terminan su período:

Silvina Larraburu (Unidad Ciudadana)

Miguel Ángel Pichetto (Argentina Federal)

Magdalena Odarda (Frente Progresista, ahora Frente de Todos)

En este caso, el también fuerte oficialismo provincial de Juntos Somos Río Negro llevará al gobernador Alberto Weretilneck como cabeza de lista, luego de que sus aspiraciones de conseguir una tercera reelección se vieran truncas y dejara su lugar a la mandataria electa, Arabela Carreras. Weretilneck estará acompañado por la ministra de Educación local, Mónica Silva.

El Frente de Todos llevará una fórmula compuesta por el diputado nacional Martín Doñate y la ya senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu. Juntos por el Cambio presentó al legislador provincial del radicalismo Marcelo Cascón y a la dirigente del ARI María José Manonelles. El Frente de Izquierda llevará como candidatos a Gabriel Musa y Maria Cristina González.

Salta

Terminan su período:

María Fiore Viñuales (Pares)

Juan Carlos Romero (Argentina Federal) va por reelección

Rodolfo Urtubey (Argentina Federal)

El ex gobernador y senador peronista Juan Carlos Romero decidió acoplarse a Juntos por el Cambio para buscar su reelección, por lo que liderará la boleta del oficialismo junto a la diputada provincial Gladys Moisés.

Al igual que en Chaco, habrá más de un candidato del Frente de Todos. En este caso, habrá tres. Las listas estarán encabezadas por el diputado nacional del Frente para la Victoria Sergio Leavy, la dirigente del Frente Grande Elia Fernández y el ex diputado Walter Wayar. En tanto, el intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, y estará acompañado por la senadora provincial Silvina Abilés pegarán su boleta a la de Consenso Federal. Por el Frente de Izquierda irán Violeta Gil y Pablo Aguirre

Santiago Del Estero

Terminan su período:

Ada Itúrrez de Capellini (Frente Cívico Santiago)

Blanca Porcel de Riccobelli (Frente Cívico Santiago)

Gerardo Montenegro (Frente Popular)

En este caso, las dos fuerzas principales han apoyado expresamente a la fórmula Fernández-Fernández: el Frente Cívico que comanda el gobernador Gerardo Zamora, y el propio Frente de Todos. El primero llevará una fórmula compuesta por Claudia Ledesma -ex gobernadora, diputada nacional y esposa de Zamora- y el vicegobernador José Neder.

En tanto, el actual senador del Frente Popular -entró como senador de minoría en 2013- Gerardo Montenegro buscará su reelección a la cabeza de la boleta del Frente de Todos. En segundo lugar estará la actual senadora del Frente Cívico, Ada Itúrrez de Capellini, algo que ilustra la sinergia entre el partido provincial y el kirchnerismo. El Frente de Izquierda lleva una candidata a senadora, Claudia Roxana Trejo.

Juntos por el Cambio tendrá PASO entre las fórmulas compuestas por Héctor "Chabay" Ruiz (Pro) y Claudia Juárez Fantoni y Luciana Rached (UCR) y Rubén Kleiman. Consenso Federal tendrá como precandidatos a Paola Griggio y José Guzmán; y el FIT-Unidad a Roxana Trejo y Anisa Favoretti.

Tierra del Fuego

Terminan su período:

Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino)

Julio Catalán Magni (Argentina Federal)

José Ojeda (Argentina Federal)

El Frente de Todos postula a dos dirigentes de La Cámpora: el diputado nacional Matías Rodríguez en primer lugar y la concejala de Río Grande María Eugenia Duré en segundo.

Habrá internas en Juntos por el Cambio. Inicialmente se presentaron cuatro listas, pero en las últimas horas dos fueron impugnadas: las de Tito' Stefani y Paulino Rossi por un lado, y Javier Da Fonseca y Tomás Bertotto por el otro. No obstante, todavía pueden apelar la decisión. Las que si se encuentran aprobadas están lideradas por el legislador Pablo Blanco y Natalia Jañez, respectivamente.

Por Consenso Federal competirán Juan Carlos Arcando, un dirigente justicialista de Tolhuin, y Susana Sosa. En tanto, Federico Runin y Adriana Chaperon integrarán la lista corta de Forja, partido del gobernador electo Gustavo Melella, quien no obstante aseguró que hará campaña por el Frente de Todos. Por el Frente de Izquierda competirán Daniel Barría Carabajal y Zulma Fernández

Fuente: Infobae