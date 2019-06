La reacción de Flor Vigna ante un rumor: ¿”Chapó” con un compañero del Bailando?

Flor Vigna cortó totalmente con Nico Occhiato y su relación ya es historia. En los últimos programa del Bailando, Tinelli se encargó de preguntarle a la bailarina sobre su ex novio y ella dijo que no volverá con él. Sin embargo, asoma un nuevo amor en su vida.

En Los Ángeles de la Mañana revelaron que su nueva pareja sería Matías Napp, el coach del Súper Bailando que trabaja con Flor y Facu Mazzei en esta edición del certamen. Karina Iavícoli, panelista del programa, contó detalles sobre el encuentro que tuvo esta supuesta pareja. Según dijo, sucedió el viernes pasado en un local de la calle Armenia cerca de las dos de la madrugada. Estuvieron juntos allí y luego fueron a Plaza Serrano donde, según Iavícoli, terminaron “chapando”.

Sabiendo esto, la panelista del programa conducido por Ángel de Brito fue a preguntarle a la propia Flor, quien se mostró muy sorprendida. Primero hablaron sobre la relación con Nico Occhiato: “Estamos separados, él puede aparecer con cualquier persona y puede aparecer una persona en mi vida”, dijo la bailarina. “Me contaron que hay una persona, cerca tuyo, que tiene que ver con este trío de baile, Mati Napp”, indicó la angelita.



“La verdad que no. No sé qué te contaron. Somos amigos con Mati y Facu. No me lo chapé”, respondió Flor Vigna. “Necesito soltar a Nico, sufrí mucho por la separación porque fue un chabón increíble y parte de seguir mi camino es si yo quisiera estar con Mati, con quien sea. Mati también está soltero”, agregó la participante del Bailando.

Iavícoli le preguntó si saldría con él si le propone algo: “En este momento estamos trabajando juntos y es una hermosa persona pero no…”, respondió la bailarina de 25 años y, casi interrumpiéndola, la panelista le consultó si debería creerle: “No sé si me tenes que creer o no. Lo que sí me tenes que creer es que no quiero hablar mucho de mi vida privada porque no la entiendo”, concluyó Flor Vigna.