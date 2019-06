Picante cruce entre la capitana de la selección de fútbol de EE.UU. y Donald Trump: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca"

La Selección estadounidense de fútbol femenino es noticia por estas horas, no por la victoria ante España con un penal muy dudoso, sino por el enfrentamiento dialéctico entre la capitana del equipo, Megan Rapinoe, y el presidente Donald Trump.

La jugadora se mostró tajante sobre una posible visita a Trump en el caso de conquistar la Copa de Mundo y con un exabrupto dejó en claro que no tiene intenciones de asistir a la Casa Blanca.

"No voy a ir a la jodida Casa Blanca. No, no voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas, lo dudo", aseguró la jugadora de 33 años en una corta entrevista en video publicada por la revista estadounidense 'Eight by Eight'.

Rapinoe fue clave en el pase a cuartos de final del Mundial de Francia contra España, siendo autora de los dos goles de penal de las estadounidenses.

Megan Rapinoe fue una de las primeras atletas en apoyar la campaña contra el racismo del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, arrodillándose durante la interpretación del himno nacional norteamericano.

Lejos de quedarse callado y fiel a su estilo contestatario, Trump utilzó las rede sociales (su medio favorito de comunicación) para responder a las críticas de la futbolista.

"La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la jodida Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, (...) todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería GANAR antes de HABLAR! ¡Termina el trabajo!", escribió Trump en Twitter.