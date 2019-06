Carlos Melconian: "El tipo de cambio se atrasa por motivos electorales, pero no comprometan el 10 de diciembre por ganar"

El economista Carlos Melconian advirtió sobre las dificultades económicas que puede traer aparejado un tipo de cambio atrasado luego de las próximas elecciones presidenciales. Si bien el ex presidente del Banco Nación durante el primer año de la gestión de Cambiemos reconoció los aspectos positivos de esta variable -el efecto positivo en el plano electoral incluído-, indicó: "No comprometan el 10 de diciembre por ganar".

"Muchas veces el tipo de cambio se atrasa por motivos electorales. Cunde un estado de semi-bienestar al atrasarse el dolar y aparentemente mejorar el poder adquisitivo. Pero hay que tener cuidado de no comprometer 10 de diciembre por ganar", manifestó en "Animales Sueltos" que se emite por América.

Al respecto del escenario electoral, en el que ya se oficializaron los candidatos que competirán por la presidencia, Melconian dijo que "los mercados no se asustan, pero tienen memoria histórica del default, del control de cambios, del maltrato".

En otro pasaje de la entrevista, Melconian abogó por la implementación de reformas laborales y previsionales que, indicó, son aspectos estructurales de la economía que deben abordarse para lograr que esta crezca.

Sobre las actuales leyes laborales, dijo: "Hay que tener nuevas leyes para comprarle y venderle al mundo con agilidad, tenes que tener niveles de competitividad equivalentes al resto de Latinoamérica".

En tanto, aseguró que el ordenamiento vigente no afecta en mayor medida a las grandes empresas, que tienen mayor capacidad de enfrentar eventuales litigios con sus empleados, sino que "los que están jodidos son los tipos que tienen dos o tres litigios, donde están arreglados con el abogado y lo hunden. El de la pyme no duerme porque no sabe quien le maneja el quilombo".

Respecto del sistema previsional, expresó: "La bomba previsional está latente, la heredó el Presidente y la está tratando de acomodar, pero después hizo la reparación histórica: sobre llovido, mojado". "Hay que decirle a la sociedad que hay que distinguir lo justo de lo posible", manifestó.

Con respecto al futuro del acuerdo con el FMI una vez definidas las elecciones presidenciales, el economista fue contundente: "Hay que garpar". "Al Fondo hay que invitarlo a seguir poniendo guita después del 10 de diciembre", concluyó

Con información de www.infobae.com