Alberto Fernández afirmó que el actual Indec “funciona mejor” y dijo que con Cristina “creció la pobreza”

Metido de lleno en la campaña electoral, el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ratificó las críticas que en su momento había hecho a la política económica del gobierno de Cristina Kirchner, aunque advirtió por lo mal que va a dejar el país Mauricio Macri.

Entre otras cosas, aseguró que el actual Indec “funciona mejor” que durante los últimos años de Cristina y dijo que durante los gobiernos de su compañera de fórmula “aumentó la pobreza” cerca de 3 puntos respecto de lo que la había dejado Néstor Kirchner.

Pero Fernández aclaró que "todo depende de cómo se lea".“Nosotros con Néstor recibimos 57% de pobreza y la bajamos al 22%. Después creció 3 puntos más con Cristina. En el medio, Cristina tuvo la mayor crisis internacional. Pero 26 puntos de pobreza, después de haber recibido 57, no está tan mal. Además, en ese mismo período se crearon 5 millones de puestos de trabajo y crecieron los salarios”, sostuvo el ex jefe de Gabinete.

Al ser consultado en radio Metro sobre si el actual Indec funcionaba “mejor”, Fernández admitió que “que el que tuvo Cristina, sí”, aunque aclaró que “con Néstor no tuvimos problemas”. “El Indec es como un termómetro y quiero uno que funcione”, subrayó.

Fernández puso los datos en relación con la gestión actual. "Macri recibió 26% de pobreza y va a dejar cerca de 40% en diciembre. Hoy hay 35%: aumentó un tercio la pobreza y el salario real cayó 21 puntos en tres años y medio, el salario real es menor que en 2003", explicó el precandidato.

El exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner insistió en sus críticas al Gobierno de Macri: "Cristina dejó 4% de déficit fiscal. Con Macri, sólo con el pago de la deuda, ya tenemos 5.5%. Tenes déficit primario cero porque no le pagaste a las provincias, no compraste vacunas y paraste la obra pública".

Sobre los gobernadores

"Yo no he escuchado a un sólo gobernador que añore a Macri", sentenció Fernández. Según el precandidato, "están desahuciados con la administración de Macri".

Respecto del armado de listas y las negociaciones con las autoridades de cada provincia, Fernández dio un panorama enmarcado en la estrategia del PJ: "He respetado las listas de todos los gobernadores y he hablado con todos ellos para garantizar la libertad en ese armado. Córdoba y Salta irán con boleta corta, Mariano Arcioni (Chubut) está jugando con nosotros, pero provincialmente tiene una estructura distinta a la del Partido Justicialista".

Sobre la situación judicial de Cristina

Respecto de los múltiples procesos judiciales que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner, Fernández apuntó a figuras de la oposición. "Paolo Rocca tenía a Luis Betnaza acusado en la causa de los cuadernos: ¿Betnaza puede no saber lo que pasa en Techint, pero Cristina Fernández tiene que saber todo de la administración pública?

Sobre sus dichos en torno a la Justicia

"¿Por qué se sienten tan molestos cuando uno dice que los jueces deben rendir cuentas de sus actos? Raúl Zaffaroni o Mempo Giardinelli dicen lo que dicen, pero no lo digo yo... cuando Fernando Iglesias o Elisa Carrió dicen las barrabasadas que dicen no lo dice Mauricio Macri, lo dicen ellos, ¿por qué yo me tengo que hacer cargo de lo que dicen otros? ¿Por qué tiene que haber un discurso único en el espacio?", se preguntó Fernández.

Sobre la fórmula con Cristina Kirchner

​Alberto Fernández también contó en el programa de la Metro cómo se pensó la dupla para competir en las presidenciales de este año. "Cristina ha sido central no para que yo sea el candidato, sino para que se produzca esta unidad que hoy disfrutamos. No soy yo solo, hay muchos nombres que en algún momento confrontamos con ella y que hoy estamos cerca por su amplitud", explicó.

Sobre Sergio Massa

"Siempre dije que Sergio Massa era de su generación el dirigente que más se había preparado para la presidencia, y tiene mucho tiempo por delante; tardamos mucho en lograr el acuerdo con él, pero el día que lo hicimos llegamos todos muy convencidos de la necesidad de ese acuerdo".

Sobre La Cámpora y la lista de diputados

Fernández habló de la lista que se conformó para los cargos de diputados. "​No vamos a meter 12, el cálculo que estamos haciendo es de 18 o 20 diputados. En 18, entraría un tercio de diputados de La Cámpora. Han sido el grupo sostén de Cristina siempre".

