Se agranda la familia: Maradona será abuelo por cuarta vez

Diego Maradona será abuelo por cuarta vez. Es porque uno de sus hijos, Diego Jr va a ser padre de una nena. La noticia fue anunciada por el joven italiano a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram subió una foto besándole la panza a su novia, Nunzia Pennino. “Principessa” fue la palabra que eligió para acompañar el conmovedor posteo.

Recordemos que Diego Jr nació en septiembre de 1986 en Nápoles, Italia, mientras el ex futbolista jugaba en el equipo de aquella ciudad. No fue hasta 2016 que Maradona no lo quiso reconocer. Desde entonces ambos mantienen un muy buen vínculo, al punto que a principios de este año asistió al bautismo de Diego Matías, el otro hijo de Diego Jr.



Además de estos dos nietos, el ex campeón del mundo también es abuelo de Roma (la hija de Dalma nacida en marzo) y de Benjamín (el hijo que Gianinna tuvo con el Kun Agüero).