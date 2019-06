Emocionado, Nico Vázquez recordó el día que nació su hermano Santiago: “Ahí empezó otra vida”

Hace pocos menos de tres meses Nico Vázquez recordó a su hermano fallecido en el día que hubiera cumplido 30 años. A través de las redes sociales, el actor escribió: “¡Gracias por cuidarnos tanto! ¡Te amo cada día mas! Siempre juntos”.

Luego, agregó: “Si vos sonreías, yo más, si a vos te dolía, a mí también. Todo era juntos y sin parar de amar. No se esta haciendo fácil hermano, ni lo será. Se me hace difícil no tenerte”. Ahora, a más de dos años de la muerte de Santiago Vázquez, su hermano lo recuerda con interminables anécdotas.

Invitado a Morfi, el programa que conducen Zaira Nara y el Chino Leunis, Nico Vázquez compartió con el público lo especial que fue para él el nacimiento de su hermano. De esta manera, el actor se remontó al 31 de marzo de 1989, día en el que su mamá dio a luz al menor de sus tres hijos.“Voy a arrancar con el nacimiento de Santi. Con mi hermano nos llevamos 12 años. Él era de 1989. Entonces, pasaron 12 años, mamá quedó embarazada y fue fantástico. Ahí empezó otra vida. Era un varón e iba a dormir conmigo. A partir de ahí nos criamos juntos, en todo sentido. Para mi fue un cambio alucinante en mi vida”, contó Nico Vázquez.Luego, el actor se emocionó al contar que, tiempo atrás, encontró una filmación hogareña en la que le agradece a su papá haberle dado un hermanito. “Encontré unos videos, material que tenia con mi hermano, mi hermana y mis papás. Y había un video del Día del padre en el que yo le hablaba a mi viejo y le agradecía el haberme dado un hermanito, después de 12 años”.