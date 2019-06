La indirecta de Justin Bieber a Selena en su nueva canción: “No me busques más”

Justin Bieber y Selena Gomez no dejan de ser noticia. Los rumores sobre un posible reencuentro respecto a la pareja siempre están presentes entre los fanáticos. Esta vez tiene que ver con la nueva canción de Justin Bieber.

Su contenido dio a entender que realmente envió una indirecta a la actriz. “Don’t Check On Me”, es el nuevo tema de Justin Bieber que fue compuesto con Chris Brown. Después de escucharlo, miles de fanáticos sostuvieron que definitivamente hay un mensaje dirigido para su ex Selena Gómez. .

La letra de la canción habla de quien fue una ex pareja y que ahora debe alejarse. Empezando por su título, la traducción seria “No me busques más“.

Además, hay algunas partes de la canción donde también estaría haciendo referencia a Selena Gómez. Justin Bieber canta: “Puedo estar en tu cabeza pero no te preocupes por mí, no. Mi corazón vuelve a estar entero, no me falta un latido, no. No estoy perdiendo el sueño, no. No te lo tomes de manera personal pero ahora no te puedo contestar“.

Recordemos que Justin Bieber esta felizmente enamorado y casado con Hailey Baldwin. Pero en la letra de la canción deja claro que esta pidiéndole a alguien que no se le acerca más y que la relación ya forma parte del pasado.

En una de las partes de la letra Justin Bieber canta: “Estoy distante porque no quiero que me encuentres ahora. No dejes que los fantasmas de nuestro pasado influyan en mi futuro. Estoy librado. La energía es cíclica, siempre vuelve. Recíprocamente. Ya no tengo más lágrimas. No busques más empatía de mí en los próximos años. No necesito tu compasión“