Mársico "estacionó" a Garrapa

Este jueves se desarrolló la última sesión del Concejo antes del receso invernal, en la que estuvieron presentes todos los concejales, excepto el presidente, Raúl Bonino quien se encuentra en Buenos Aires participando de una capacitación, por lo que Jorge Muriel ocupó la presidencia.

La reunión parlamentaria, que duró algo más de una hora y contó con la presencia de concejal electo por Cambiemos, Miguel Destéfanis, levantó temperatura sobre el final con las expresiones de Lisandro Mársico al argumentar su proyecto para que no se cobre estacionamiento en la zona controlada a quienes dejan su vehículo en los últimos minutos antes del horario de cierre.

“Siempre hay que premiar al buen contribuyente y esto siempre surge en este Concejo, que por suerte tiene mayoría opositora porque sino vaya uno a saber si estos proyectos que presentamos hubieran tenido cabida. Cuanto habría que peregrinar y que en definitiva son consideraciones para los buenos contribuyentes, porque cuando vos tenés un alto grado de recaudación como en Rafaela, hay que tenerlas. Pero bueno, la ciudadanía les dio el aval para seguir gobernando, pero nosotros vamos a seguir estando acá y con mayoría, por suerte", expresó el edil. “La convicción que tiene que tener el Intendente es de ver cómo incentivar al buen contribuyente, en este caso al usuario del estacionamiento que llegando 5 o 10 minutos antes a dejar el auto, tenga la atención del Estado de no cobrarle $ 15 la hora, porque me pareció excesivo ese cobro y también es una sugerencia del usuario, presenté este proyecto de ordenanza”, aclaró.

Inmediatamente, Evangelina Garrappa salió al cruce de Mársico sin disimular su enojo. “¿Yo me equivocó o todo lo que tuvo que ver con estacionamiento medido fue por ordenanza? Tal vez hay que estudiar y ser generoso en el inicio y no hace falta presentar dos proyectos de ordenanza que era lo que cuestionábamos, la rapidez con que tenemos que darle despacho a las cosas sin darle el debate adecuado. Claramente compartíamos la idea de la tolerancia de los 10 minutos y se podría haber votado en la ordenanza original”, dijo la concejal del PJ en respuesta a los dichos de Mársico.

Tras el contrapunto, finalmente la iniciativa que genera una pequeña tolerancia en los últimos minutos fue aprobado por todos los concejales. Concretamente, establece que en los últimos 10 minutos para llegar a las 12:00 hs. y a las 20:00 hs. no se proceda a contabilizar para el cobro de la tarifa por ocupar un lugar en la ZEC a quienes están adheridos al sistema de descuento automático por hora y fracción.

OTROS PROYECTOS

Por otra parte, el Concejo aprobó un proyecto de Declaración para destacar al tirador Santiago Beltrocco por su actuación en el Mundial que se disputó en Portugal. Además, se aprobaron dos minutas para trasladar el tanque australiano y otra para pedir mejoras en la oficina del Departamento de Tránsito ubicada en el Predio de La Flor donde se atiende a quienes llegan para rendir el examen práctico para obtener la licencia de conducir.

Tras la sesión, el cuerpo legislativo ingresa al receso del mes de julio en que no habrá sesiones públicas aunque no significa que se puedan convocar a extraordinarias. Una vez que regrese la actividad en agosto, los concejales Garrappa, Carina Visintini, Silvio Bonafede y Hugo Menossi ingresarán en la recta final de su gestión legislativa ya que se despedirán de la banca el 10 de diciembre.

