Martín Lousteau: "Cristina y todo lo que implica Cristina todavía asustan"

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio apuntó contra la ex Presidente, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

El precandidato a senador de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau planteó fuertes críticas al modelo económico que representa Cristina Kirchner y los candidatos que la rodean.



Además puso en duda la moderación que se plantea con la amplitud en el peronismo y apuntó contra Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Dady Brieva, Luis D'Elía y Hebe de Bonafini, entre otros.

En esta nota, las frases más salientes de una entrevista que le concedió Lousteau al periodista Eduardo Feinmann en radio La Red.

"Hay que pensar como revertir las cosas para crecer a futuro. Eso empieza con una discusión dentro del gobierno y también con la oposición. En el mientras tanto, es evidente que para los agentes financieros no es lo mismo el desorden anterior que un sendero de mayor previsibilidad aún con las dificultades actuales. Entonces, se asustan mucho más con la posibilidad de regreso del kirchnerismo y reaccionan con subas en el dolar y baja de títulos públicos".



"Cristina y todo lo que implica Cristina todavía asustan a pesar de que haya un ala del kirchnerismo que se quiera moderar. Porque todavía no hemos visto que tenga la fuerza para imponer esa versión".

"Me parece muy bueno que se aparezcan otras voces y cuando Dady Brieva o Hebe de Bonafini dicen barbaridades, alguien salga y diga "nosotros no pensamos eso". Pero todavía no está claro que se puedan imponer en la discusión interna y tengan una forma de abordar la política más sensata, menos discrecional, más a tono con lo que pasa en lugares con sensatez y normalidad. Entonces sigue asustando".

"Los mercados se tomaron bien esa moderación cuando supimos que la ex Presidenta no iba a encabezar el binomio. También creo que los mercados se tomaron bien que el gobierno recapacitara y buscara gente que no piensa igual e integrara la coalición. Eso es Pichetto, ese es nuestro caso, que tenemos una visión distinta".

"Con Kicillof discrepo en un montón. Tengo una mirada de la sociedad, del mundo, absolutamente distinta. Pagamos por la mitad de YPF más de lo que vale la compañía entera".

"Cuando escucho a Máximo (Kirchner) decir que se puede volver al paraíso, pienso que estamos mal rumbeados. Cuando los economistas empiezan a entender que las restricciones son reales y hay que ver cómo lidiamos con eso sin que la carga caiga en los que menos tienen, me siento mejor".

"Necesitamos que la moderación sea real. Cuando escuchamos a Dady Brieva, a D'Elía, a Hebe de Bonafini nos tienen que demostrar que cambiaron el gen autoritario y discrecional… y eso de siempre tengo la razón y no importa qué rápido choquemos".

Con información de www.infobae.com