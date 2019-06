Alberto Fernández: "No sé cuáles son los resultados que ve Lagarde"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos aseguró que Argentina enfrenta "un default encubierto" y que "si el Fondo no nos socorriera no tendríamos forma de pagar la truculenta deuda que tomó Macri"

Mientras Christine Lagarde le estrechaba la mano a Mauricio Macri en Osaka, en el marco de la Cumbre del G20 que se desarrolla en Japón, y le comentaba que "el programa económico argentino está comenzando a dar resultados", el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunía en Buenos Aires con funcionarios del Fondo Monetario Internacional.

"¿Cómo esperaban que sea la reunión? No es la primera vez que me reuno con funcionarios del Fondo, lo hice en 2003 y 2004; les transmití la preocupación por lo que veo en la Argentina", dijo sobre el encuentro con Alejandro Werner, jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, y con el representante residente en Argentina, Trevor Alleyn.

En declaraciones a Radio Mitre, Fernández brindó algunos detalles de la reunión. "Le expliqué que estamos en un virtual default si no fuera que el Fondo nos está asistiendo. No hemos logrado usar casi nada del dinero del FMI para pagar deuda, el objetivo principal por el cual se pidió el crédito", señaló.

"Argentina recibió un préstamos por USD 57 mil millones de los cuales hasta hoy recibió USD 39 mil millones. Desde el acuerdo Stand By a la fecha, del sistema financiero se fugaron USD 30 mil millones", alertó Fernández y recordó que el FMI en su carta de creación prohíbe financiar esas tipo de operaciones.

Según el precandidato del Frente de Todos, el objetivo por el cual se entregó el crédito fue cumplir las obligaciones que la Argentina había asumido con sus acreedores, combatir la pobreza, la desocupación, y reducir el déficit: "Todo eso fracasó; subió la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la inflación y encima no le pagamos nada a los acreedores", enfatizó.

"El mensaje del Gobierno fue: recurrimos al FMI porque tenemos mejores tasas y así vamos a bajar la deuda donde tenemos tasa más alta; todo eso quedó en la nada", añadió Fernández y se preguntó: "Quedan USD 11 mil millones más por entregar durante el periodo que dure el mandato de Macri, ¿esos millones también se fugaran?".

Esa fue la precaución que le transmitió Fernández a Warner. Además, le recordó que por el camino que había decidido tomar el actual Gobierno, el país no va a poder resolver sus problemas ni cumplir los objetivos acordados. "Básicamente tenemos que asumir que Argentina está en un situación económica desastrosa", lamentó.

"Warner me escuchó y cuando le advertí que en estos términos era muy difícil pensar que Argentina pudiera cumplir sus compromisos y que había que reformular los convenios que había firmado Macri, asintió como diciendo: 'Lo sé'", añadió el precandidato.

Mientras esa descripción ocurría en Buenos Aires, en Japón la titular del FMI le decía al presidente Macri que el programa económico estaba comenzando a dar resultados. "No sé cuales son los resultados que ve Lagarde. Vamos a terminar el año con seis puntos de déficit fiscal, la inflación la pobres y la desocupación han subido. Tenemos un default encubierto, si el Fondo no nos socorriera no tenemos forma de pagar esta deuda", sentenció.

Fernández cree que hay una decisión en el FMI de financiar y sostener a Macri y no a la Argentina y advirtió que esa decisión pone en serio riesgo la reputación del organismo. "Creo que hay dos miradas dentro del Fondo: una política que lo acompaña a Macri y otra técnica que dice que vamos por el mal camino. Si el FMI quiere ayudar a la Argentina, que empiecen a resolver ya", añadió.

"Creo que tenemos un default encubierto; si el Fondo no nos socorriera, no podríamos pagar porque la Argentina no produce los dólares necesarios para pagar la deuda truculenta como la que tomó Macri. Nadie sensatamente quiere el default; yo lo viví, nadie me lo contó, se lo dificultoso que es y eso no lo quiere nadie. Por eso pido que se tomen medidas ya para caer en esa situación. Yo lo que quisiera es que el 10 de diciembre la economía esté un poquito más ordenada de lo que está hoy", concluyó Fernández.

Con información de www.infobae.com