Nueva encuesta electoral: la polarización levantó a Mauricio Macri: se acercó a los Fernández en las PASO y hay empate para un balotaje

Así lo muestra un sondeo nacional de Synopsis. Lavagna no levanta y los indecisos serán clave

Una nueva encuesta electoral ratificó la tendencia que arrancó con la confirmación pública de las principales fórmulas presidenciales y se profundizó con el cierre de listas. La polarización se está ampliando, se diluyen las alternativas a la grieta y, con el dólar quieto, Mauricio Macri y Miguel Pichetto suben un poco más rápido que los Fernández.

El sondeo que se conoció este viernes es de Synopsis. La firma, creada en 2015 e integrada por un grupo de politólogos, hace mediciones para la política pero también para el mundo privado. Desde hace algunos meses, difunde un completo informe encargado por inversores extranjeros. El último, es un relevamiento de 2.261 casos, con un margen de error de +/- 2,1%.

El trabajo al que accedió Clarín hace hincapié en los números electorales. En un escenario de PASO, mantiene a la dupla del Frente de Todos arriba con 40,3%, con el binomio de Juntos por el Cambio en 36,2%. Son 4,1 puntos de diferencia. La misma consultora, a principio de mes, les daba a los K una distancia de 5,6 (40,7% a 35,1%). En abril, con Cristina y aún sin Alberto, la brecha era 7,1 (35,9% 28,8%).

Estos números comparan escenarios similares, con Roberto Lavagna como variante del peronismo no kirchnerista. Y parte del crecimiento de la polarización lo explica la caída del ex ministro de Economía: Synopsis lo llegó a tener en 17 puntos en mayo. Hoy no llega a los dos dígitos.

En la última medición de la consultora, completan José Luis Espert con 4,1%, Nicolás del Caño con 1,1% y el resto repartido entre "otros candidatos" e "indecisos". ¿Si la Justicia invalida la candidatura de Espert puede haber otro pequeño empujón para el oficialismo? Es una de las apuestas de la Rosada. Eso explica los movimientos grotescos para hacer caer su postulación.

Respecto al balotaje, el otro escenario que viene midiendo Synopsis desde hace meses, se mantiene la paridad de sus últimos sondeos, ahora con Macri arriba por décimas. Sigue siendo empate técnico, si se tiene en cuenta el margen de error de este tipo de trabajos.

En un mano a mano, Macri-Pichetto tienen 46,1% contra 45,7% de Alberto F.-Cristina. Cuando se proyectan los indecisos, la dupla oficialista continúa arriba por nada: 50,2% a 49,8%.

De todos modos, los encuestadores vienen alertando sobre una posibilidad: si se acentúa la grieta y los dos polos siguen traccionando votos del medio o de periferias sueltas, no sería extraño pensar que alguna de las dos alianzas pueda alcanzar los 45 puntos y ganar en primera vuelta.

Estas son las conclusiones de la encuesta de Synopsis, en boca de Lucas Romero, politólogo y director de la firma:

- "Producto de una mayor polarización del escenario electoral -una mayor concentración de los apoyos electorales en los dos principales espacios-, por cuarto mes consecutivo se registra una mayor intención de voto general al oficialismo que en este relevamiento alcanza el 36,6%. En tanto que la intención de voto opositora continúa registrando niveles por encima del 50%, registrándose una disminución del nivel de indecisos".

- "De cara a las Elecciones Primarias y con las candidaturas ya definidas, seguimos registrando, como en estudios anteriores, que la fórmula Fernández-Kirchner logra una mayor intención de voto (40,3%) que la fórmula Macri-Pichetto (36,2%), concentrando entre ambas más del 75% de la intención de voto total. La fórmula de Lavagna-Urtubey queda en tercer lugar con un 9,1% y cuarta aparece la fórmula Espert-Rosales con un 4,1%".

- "Pensando en una resolución de la elección en una segunda vuelta, los niveles de apoyo entre las dos principales fuerzas sigue siendo parejo, en este caso con una leve ventaja a favor de la fórmula Macri-Pichetto (46,1%) frente a la fórmula Fernández-Kirchner (45,7%)".

- "Si se proyectan los 8,1% de indecisos sobre la base de una repregunta, la ventaja a favor de la fórmula Macri-Pichetto se reduce a un 0,4% volviendo a quedar dentro del margen de error de la muestra como sucedió en nuestros últimos 4 registros (abril-junio)".

Desde que cerraron las listas, Clarín accedió a los números de tres encuestas electorales y habló con tres consultores que también anticiparon sus cifras generales, pero pidieron anonimato. Todos dan a los Fernández arriba para las PASO, con variantes en la distancia.

- Synopsis es la que mejores números le da al Gobierno. La diferencia de cuatro puntos coincide con los datos de uno de los consultores, que habló de un 38 a 34.

- Otro encuestador contó que tiene a los K 5,5 puntos arriba en la PASO y 2 arriba en el balotaje.

- Otro consultor, que mide para el Gobierno y la oposición, aseguró que la diferencia de los K puede llegar a 7 en las PASO y 4 en un balotaje, pero con el oficialismo mejorando.

- La encuestadora Trespuntozero le da mayor distancia a favor de los K: 42 a 33,4 en la PASO y 47,4 a 38,6 en un balotaje (sin proyectar indecisos).

- Federico González y Asociados tiene a los Fernández en 37,3% sin proyectar indecisos, con Macri-Pichetto en 30%. Proyectando a los indecisos quedan en 41,6% y 33,5%. No difundió números de balotaje.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Eduardo Paladini