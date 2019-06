Qué impacto tendrá el acuerdo Mercosur-UE en el campo argentino

"Después de 20 años se firmó un acuerdo histórico entre el Mercosur y la UE que potenciará a la agroindustria a uno de los mercados más exigentes. Es resultado de la confianza que el mundo le tiene a la Argentina y a la región. Trabajo, inversión y arraigo para las economías regionales", twitteó el Secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, hoy a las 15hs.

La trascendencia de la noticia generó que entidades y profesionales del sector dieran su opinión sobre el pacto. Así lo hizo la Sociedad Rural Argentina (SRA), que en un comunicado celebró el Acuerdo de Libre Comercio.

"La Argentina pasa de tener acuerdos comerciales con 13 países a tenerlos con 40 naciones", sostuvo el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, y detalló: "Esto significa que pasa de tener acuerdos comerciales con un mercado que representa el 9%, a uno que constituye casi un tercio, el 31% del PBI mundial: lo está triplicando", señaló.

Además, el comunicado de la entidad agropecuaria destaca que, si bien aún no se conocen los detalles de la negociación, se estima, a priori, que el pacto mejorará el acceso de un número importante de productos argentinos de distintos sectores al mercado europeo.

En tanto, Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), respaldó la noticia y afirmó en un comunicado que "son las Pymes las que deben ser protagonistas" y pidió que el sector tenga participación en las decisiones.

"En cuanto a la objeción de algunos sectores por la falta de competitividad frente a la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, que genera subsidios a toda la actividad productiva, desde CAME se espera primero el análisis de la letra chica", explica el informe de la entidad.



Díaz Beltrán remarcó que la apertura será gradual para los sectores sensibles y advirtió: "Habrá que trabajar durante el tiempo de implementación para ver de qué modo se atiende esta asimetría con disminución o quita de retenciones. Nuestra mayor amenaza es el costo argentino, es decir, la estructura impositiva, financiera, logística, etc. del país".

Más repercusiones

Con respecto a la industria cárnica, Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), afirmó: "El acuerdo es una clara demostración de la mejoría en las relaciones internacionales de nuestro país. No sólo en las relaciones bilaterales sino también en las multilaterales. Es indudable que la Argentina impulsó de manera activa este acuerdo, ayudado también por una gestión importante de Brasil y acompañado por la gestiones de Uruguay y Paraguay. En el caso de carnes se mejora la posición actual".

Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), afirmó que esta noticia es el "primer éxito" del Mercosur en 30 años, sobre todo con la UE que es el bloque "más difícil de negociar". "El acuerdo recién entrará en vigor una vez que los Congresos ratifiquen la decisión y eso sucedería recién en 2023. Una vez que eso suceda empezarán a bajar los aranceles y habrá cuotas. Habrá mejoras de acceso pero en forma paulatina", concluyó el profesional.



Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también celebraron del acuerdo, y en un comunicado manifestaron: "Este acuerdo se va a constituir en la historia del Mercosur. En ese sentido destacamos los esfuerzos del Gobierno argentino por devolver a la Argentina a los mercados internacionales. Desde 2016, se impulsaron fuertemente estas tratativas".

En ese sentido, la entidad recordó que se apoyaron las negociaciones comerciales desde sus inicios, y especialmente desde 1999 cuando contribuyó a la creación del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), dotando al sector privado de una institución de análisis y asesoramiento para los procesos negociadores. "El logro de este acuerdo ratifica el compromiso con una temática que consideramos estratégica en el desarrollo del país", señalaron.



Para los integrantes de la bolsa de cereales porteña, "el acuerdo facilitará la concreción de otros tratados, como EFTA (European Free Trade Agreement), Canadá, Corea y Singapur. Al mismo tiempo, comienza el proceso para definir los próximos pasos, que deberán posar su mirada en países de Asia y África, los cuales serán los protagonistas en materia de crecimiento en las décadas que siguen".

Por último, y si bien se aguardan los detalles del acuerdo, la entidad cerealista reconoció que uno de los objetivos del mismo "es la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, así como la facilitación del comercio bilateral, a través del establecimiento de plazos y procedimientos, evitando medidas injustificadas y arbitrarias en materia sanitaria y fitosanitaria y de normativa técnica, brindando mayor certeza a los exportadores al basar la normativa en regulaciones internacionales preexistentes. Esto es particularmente importante para el sector agroindustrial, dadas las restricciones que nuestros productos suelen enfrentar en mercados como el europeo".

Productos con arancel 0%

A continuación la nómina de aquellos productos cuyo arancel estarán en 0%, una vez que entre en vigencia el acuerdo:

– Harina de soja y poroto de soja

– Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz)

– Despojos comestibles de especie bovina, porcina, ovina

– Algunos productos de la pesca, como merluza.

– Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino)

– Manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas

– Legumbres

– Frutos secos, pasas de uvas

– Uvas de mesa

– Maní

– Infusiones (café, mate y té)

– Especias

– Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas)

– Productos de la pesca: Merluza, Vieiras y Calamares

Productos que entran en canasta de desgravación, en canasta de 4 a 10 años:

– Productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas de pescado

– Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios

– Frutas Cítricas (Limones, naranjas y mandarinas)

– Frutas Finas (arándanos, frutillas)

– Harina de maíz

– Almidón

– Arroz partido

– Aceites vegetales (soja, girasol y maíz)

– Biodiesel

– Preparaciones alimenticias y pastas

– Golosinas

– Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas

– Hortalizas en conserva

– Helados

– Alimento para mascotas

– Manteca y demás preparaciones de maní

Cuotas:

– Vinos: hasta 5 litros, desgravación linear en 8 años, líneas arancelarias 22042100; 22042911. Vinos Espumantes: precio de entrada 8 dolares x litro x 12 años, y liberalización a partir del año 12 (línea arancelaria 1222041090)

– Arroz: cuota de 60.000 toneladas arancel 0%, sin cambio en las condiciones, sin segmentación, implementación en 6 años

– Carne bovina: Cuota Hilton (29.500 toneladas): arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo. La UE ofrece una nueva cuota 99.000 toneladas CWE, 55% refrigerada y 45% congelada, arancel intracuota 7,5% (EIF), y el volumen "phase in" en 5 años(6 etapas).

– Carne aviar: 180.000 toneladas, arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo (EIF); segmentación "50% deshuesada" y "50% otros". Volumen "phase in" en 5 años (6 etapas).

– Miel: 45.000 toneladas arancel 0% a la entrada en vigor del acuerdo (EIF). Volumen "phase in" en 5 años (6 etapas).

– Azucar: 180.000 toneladas (dentro de la cuota OMC: CXL quota) arancel intra-cuota 0% (eliminación de 98 Euros/ton), al momento de la entrada en vigor del Acuerdo (EIF: Entry into force). No se modifica el Schedule OMC, sino que se agrega en el Acuerdo Bilateral una explicación. Cuota para Paraguay: 10.000 toneladas a arancel 0% al momento de la entrada en vigor del Acuerdo (EIF: Entry into force).

– Etanol: 450.000 toneladas para usos químicos arancel 0% al momento de entrada del acuerdo. Volumen "phase in" en 5 años (6 etapas). Y también 200.000 toneladas, todos los usos Volumen "phase in" en 5 años (6 etapas).

