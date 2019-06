Peligro: Hay un dólar artificial que intenta llegar a octubre

El gobierno de Macri no encuentra otra salida que tener un dólar artificial y mentiroso. Los peligros que ello implica

"La economía argentina está transitando un período de artificial paz cambiaria. Esta artificial paz cambiaria es la que permite un descenso de la inflación, que se redujo sucesivamente de +4,7% (marzo) a +3,4% (abril) y +3,0% (mayo). Ahora, la candidatura de Pichetto también aporta en este sentido, contribuyendo circunstancial y positivamente a la artificial paz cambiaria.

Esta situación no es nueva. Es decir, no es la primera vez que se sostiene al dólar artificialmente y se reduce circunstancialmente la inflación. Por el contrario, es más de lo mismo, y es bastante similar (aunque con algunas diferencias) a lo que había acontecido en octubre/enero pasado. Se sostiene artificialmente el dólar y se desacelera (no mucho) la inflación. Luego, tarde o temprano, el dólar “salta”, y posteriormente la inflación se acelera.

¿Cómo es que se sostiene el dólar artificialmente? Con los dólares del FMI, los parches de política monetaria y la estacionalidad de la demanda de dinero y/o la liquidación de exportaciones, el BCRA logra “descansos” en la trayectoria alcista del tipo de cambio. En octubre/enero pasados, fue el nuevo programa de emisión 0 de base monetaria, los dólares del FMI y la demanda de dinero estacionalmente elevada de fin y comienzos de año los que hicieron que el dólar nominal se

estabilizara entre $37 y $38.

Del otro lado, la estabilidad cambiaria permitió que la inflación se desacelerara de +6,5% (septiebre’18) y +5,4% (octubre’18) a +2,6% (diciembre’18) y +3,0% (enero’19), apreciándose el tipo de cambio real de 1,78 a 1,51. Luego, el tipo de cambio saltó a $45/$46.

Ahora, son el congelamiento del techo de la banda cambiaria en $51,45, la intervención del BCRA en la zona de no intervención, la liquidación de exportaciones y los dólares del FMI los que logran estabilizar el tipo de cambio en mayo/junio en torno a $45/$46, y permiten que la inflación baje a +3,4% (abril’19) y +3,1% (mayo’19). Del otro lado, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse suave, pero sostenidamente."

Según nuestra visión, Argentina tiene una posición negociadora bastante fuerte. Eso sí, el FMI no volverá a ser tan condescendiente, mucho menos tan flexible; y no prestará dólares para mantener el tipo de cambio. Argentina va a un tipo de cambio real más elevado en 2020. Paralelamente, los niveles de inflación también serán elevados en 2020. De este combo, se deduce que el movimiento del tipo de cambio nominal también sería importante."

Fuente: Urgente 24