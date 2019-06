Todos los países del G20 salvo EE UU ratifican su apoyo al Acuerdo de París sobre el clima de 2015

Los países del G20, menos Estados Unidos, han alcanzado un consenso sobre el clima en el texto de la declaración final de la cumbre anual que se celebra en Osaka, según confirmó el presidente del Gobierno español. Pedro Sánchez, que lamentó que EEUU no se sume a este consenso,como sucedió ya en el último G-20 en Buenos Aires, pero reivindicó que "no se han dado pasos atrás" en este asunto porque hay 19 países que tienen un consenso muy claro y solo la administración de Donald Trump insiste en no sumarse. Para las delegaciones europeas, entre ellas España, que unieron fuerzas hasta el último minuto para forzar una declaración nítida en este asunto, aún a riesgo de que EEUU se quedara fuera, como sucedió finalmente, es muy importante que Trump no haya sido capaz de convencer a otros líderes de que se sumen a su escepticismo sobre el acuerdo de París.



En especial se temía que Brasil, ahora liderado por Jair Bolsonaro, pudiera sumarse a las tesis de Trump, pero no ha sido así y EE UU se quedó muy solo en su rechazo. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, estuvieron muy pendientes durante toda la cumbre de que este asunto quedara reflejado de forma nítida en el documento final. Sánchez lamentó que EEUU no se sumara pero dijo que es importante mostrar el consenso de todos los demás en foros como el G-20 entre otras cosas para lanzar también un mensaje a la opinión pública de EEUU de que su presidente está solo en el mundo en esta resistencia. Los acuerdos son mucho más fáciles de alcanzar en cuestiones de cambio climático cuando se limitan al ámbito europeo, donde no entra Trump, explicó Sánchez.



La tradicional declaración final de las cumbres de este grupo, que reúne a las 20 principales economías mundiales, se ha visto afectada en los últimos años por la negativa del presidente estadounidense Donald Trump a firmar un texto donde aparezca una declaración firme en favor de la lucha contra el cambio climático.

En la cumbre de Osaka, igual que ya ocurrió el año pasado en la de Buenos Aires, habrá una "declaración 19 más 1", dijo Merkel, es decir, un apoyo de todos los países del G20, menos Estados Unidos, al Acuerdo de París sobre el clima de 2015.

En los últimos días los diplomáticos presentes en Osaka hablaron de la posibilidad de que varios países emergentes no firmaran el texto, siguiendo la línea de Estados Unidos. Pero finalmente 19 países "reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París", subrayó la presidencia.

Merkel, que dijo que sobre el clima habría una "declaración similar" a la de la cumbre del año pasado, también aseguró que "sobre el comercio tenemos el mismo resultado que en Buenos Aires". Se trata en particular de "un compromiso por un comercio internacional justo, transparente y sin discriminación" que también pide "una vez más la urgencia de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC)", indicó.

Fuente: El País