PASO 2019: Encuesta exclusiva, te contamos quién las gana

Falta un poco más de un mes y ya comenzaron a circular las encuestas de la preferencia de los votantes. Este viernes, Synopsis Consultores dio a conocer su último relevamiento con miras en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales del próximo 11 de agosto. La concentración de los votantes sigue en manos de los dos principales espacios: Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que irían a un balotaje.



Entre las conclusiones del estudio realizado telefónicamente a 2.261 personas de diferentes localidad del país, , se detalla que producto de una mayor polarización del escenario electoral -una mayor concentración de los apoyos electorales en los dos principales espacios-, por cuarto mes consecutivo se registra una mayor intención de voto al oficialismo que en este relevamiento alcanza el 36,6%. En tanto que la intención de voto opositora continúa registrando niveles por encima del 50%, registrándose una disminución del nivel de indecisos.

A su vez, de cara a las PASO y con las candidaturas ya definidas, "seguimos registrando, como en estudios anteriores, que la fórmula Fernández-Kirchner logra una mayor intención de voto (40,3%) que la fórmula Macri-Pichetto (36,2%), concentrando entre ambas más del 75% de la intención de voto total. La fórmula de Lavagna-Urtubey queda en tercer lugar con un 9,1% y cuarta aparece la fórmula Espert-Rosales con un 4,1%", señalan en el informe.



En el caso de una segunda vuelta (balotaje), "los niveles de apoyo entre las dos principales fuerzas sigue siendo parejo, en este caso con una leve ventaja a favor de la fórmula Macri-Pichetto (46,1%) frente a la fórmula Fernández-Kirchner (45,7%)".

Pero, el estudio aclara que si se proyectan los 8,1% de indecisos sobre la base de una repregunta, la ventaja a favor de la fórmula Macri-Pichetto se reduce a un 0,4% volviendo a quedar dentro del margen de error de la muestra como sucedió en nuestros últimos 4 registros (abril-junio).

Esos niveles de apoyo electoral de cara a una segunda vuelta en torno al 45% para cada espacio bien podrían explicarse por el reverso de la decisión, es decir, observando las respuestas de los encuestados respecto de cuál de las fórmulas en competencia NO desean que ganen. "Mientras un 45,7% de los encuestados NO desea que gane la fórmula Macri-Pichetto, un 46,2% manifiesta que NO desea que gane la fórmula Fernández-Kirchner", dejó como resultado.



Además, la encuesta observa una "alta predisposición" del electorado al voto estratégico (voto útil) guiados por el rechazo a Macri y por el rechazo a que el kirchernismo vuelva al poder. Un 62,5% de los que no quieren que Macri reelija cambiaría su voto para evitar la reelección del Presidente, mientras que un aún más alto 67,4% de los que no quieren que Fernández gane la elección, señala que cambiaría su voto para evitar el regreso del kirchenrismo al poder.

"Si nos concentramos solamente en los votantes que no eligen ni a Macri ni a Fernández, la predisposición al voto útil también es alta: entre los que no quieren que gane Macri. Un 65,0% manifiesta que cambiaría su voto para evitar que el Presidente reelija; mientras que entre los que no quieren que gane Fernández, un 62,1% afirma que cambiaría su voto para evitar el triunfo del candidato opositor", es otra de las conclusiones del estudio.











Fuente: MDZ