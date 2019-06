Estalló la interna en el macrismo

El sábado por la noche la diputada nacional Elisa Carrió aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, intentó romper Cambiemos y, en especial, la relación política entre ella y Mauricio Macri.

"Conmigo trabajó parte del PJ para que yo rompa con Macri, desde mayo del año pasado hasta enero de este año. Tuve un enviado del kirchnerismo, que me conoce mucho y yo lo quiero mucho, que me dijo: "¿Lilita vos vas a romper?". Pero estaba en realidad mandado por Monzó", explicó. Luego, contó que el enviado era el ex legislador Julián Domínguez.

Este domingo el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Nicolás Massot, le respondió a la líder de la Coalición y la criticó duramente por sus cuestionamientos a Monzó, al presidente de la Nación y a diferentes integrantes del gobierno nacional.

"En los últimos años a los argentinos nos ha tocado ver la peor versión de Carrió", sostuvo en diálogo con Radio 10, y agregó: "Ha sido la persona que más ha cuestionado y mellado la autoridad presidencial en todo este tiempo; tuvo su valor como opositora durante muchos años, pero evidentemente no ha sabido adecuarse al rol de oficialista".

Massot sostuvo que Carrió "ha intimado en sucesivas ocasiones al Presidente"y recordó algunas de ellas enumerándolas. "Primero con su vínculo con Angelici, más tarde, en lo que posiblemente haya sido uno de los puntos más álgidos de sus cuestionamientos a la autoridad presidencial, cuando le planteo el juicio político a uno de sus principales ministros: Germán Garavano", recordó.

"Tuvo choques con (Martín) Lousteau, con el que ahora comparte fórmula en la Capital Federal; con el 'Coti' Nosiglia, que lo terminó usando como excusa para dinamitar Cambiemos en Córdoba, haciendo que tuviéramos la peor performance electoral en la provincia en la historia reciente; con (Rogelio) Frigerio, a quien le deslizó algunas denuncias de falta de transparencia en su gestión, que posiblemente sea una de las mejores del Gabinete", detalló.



En la misma sintonía, recordó que "con la UCR tiene desde hace años un pleito permanente" pero con "Alfredo Cornejo en particular, siendo este uno de los pilares de la coalición". "De (Miguel) Pichetto hace un año y medio decía que no sostenía ni creía en la democracia. Ahora dice que es el principal republicano y el mejor vicepresidente", indicó.

En otro tramo de la entrevista, el legislador del PRO retomó el conflicto inicial e hizo referencia a las declaraciones de la confundadora de Cambiemos sobre Emilio Monzó. "A mi no me sorprende. Carrió rebobina rápidamente y pide disculpas bastante seguido. No sé si lo hará en este caso. Todo lo que dijo es mentira. Es absolutamente falso. Posiblemente el propio Julián Dominguez se encargará también de negarlo", precisó.

Por otra parte, Massot comparó a Carrió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien suele emitir feroces críticas al gobierno nacional. "Hebe de Bonafini también tiene exabruptos cada tanto, pero queda en los dichos. Carrió ha pasado muchas veces a los hechos", sostuvo. Luego, hizo una acusación más: "Carrió dinamitó la relación de este Gobierno con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tanta complejidad trajo".

"No nos debe sorprender porque Carrió ha mentido mucho, ha manipulado y ha extorsionado en muchas oportunidades a este Gobierno", afirmó el legislador. Y en esa línea, agregó: "Esto se tolera porque el gobierno entero le teme a esta persona".

La respuesta de Julián Domínguez



El ex presidente de la Cámara de Diputados también le respondió a Elisa Carrió, luego de que la legisladora asegurara que Domínguez había sido enviado por Monzó para intentar destruir la coalición y su relación con Macri.

"La diputada Carrió, una vez más, falta a la verdad respecto a mi persona. Yo soy peronista, creo en un país desendeudado, inclusivo y humanista. Muy diferente a ustedes", señaló Domínguez en sus redes sociales.

"Siento que me falta el respeto al decir que yo puedo actuar por instrucciones de Emilio Monzó, por quien siento respeto personal pero de quien me separan diferencias políticas abismales. No me meta en las internas de su gobierno, diputada", afirmó.

