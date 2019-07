Gustavo Grobocopatel: “Hay que dejar que algunos sectores económicos desaparezcan”

El presidente del grupo Los Globos, Gustavo Grobocopatel, se refirió al reciente acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea que despertó admiración y críticas entre quienes apoyan y rechazan al actual gobierno. Por su parte, aseguró que no hay que tenerle miedo a las consecuencias que puede traer, al mismo tiempo que señaló que hay que “permitir que sectores económicos desaparezcan”.

En diálogo con FM Milenium, Grobocopatel indicó: “Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan, pero el principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. Tiene que haber más nuevos que viejos que dejen de existir”. En esa línea, señaló que, mientras antes el agregar valor a un producto acarreaba aranceles más altos, sin ese escalamiento habría mercado para productos fruto de la agroindustria y no solo de la agricultura.

“En vez de vender trigo, vamos a poder vender pasta. En vez de aceite crudo, una latita con marca. Eso, obviamente, si somos competitivos”, explicó. Asimismo, estableció que con este acuerdo “los europeos están muy felices porque van a poder empezar a vender queso al país”, de forma que “si la industria láctea argentina no produce quesos de calidad y a menor costo que los europeos, sí, va a sufrir, pero también es un gran desafío para el sector mejorar la calidad”.

“Nosotros tenemos que nivelar para tratar de ser cada vez más Europa, no cada vez menos”, agregó. Además, describió que “el resultado más interesante de este acuerdo es que pone el barco en una dirección de transformación del sistema productivo de ambos bloques”, asegurando que con este acuerdo se inicia el camino de la transformación productiva de Argentina.

“La transformación que nosotros queríamos hacer, hasta que se hicieran estos acuerdos, era una utopía. Uno no podía producir valor agregado porque no tenía a quien venderle esos productos, porque Europa estaba como blindada a esa posibilidad”, remarcó. Asimismo, advirtió que si no se produce esta transformación de la economía y las instituciones y se pretende vender productos de mala calidad, más caros, y con una economía cerrada, “estamos en el horno”.

“En el conjunto, es muy importante este acuerdo porque le pone un plazo a la transformación productiva de la Argentina. El hecho de tener una certeza y hacia donde vamos también va a impulsar que haya más inversión en el país”, concluyó. A lo largo de esta jornada, después de una reunión de Gabinete, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el canciller Jorge Faurie ofrecerán una conferencia de prensa en donde brindarán más detalles del acuerdo firmado con la Unión Europea.

Se estima que incluso el mismo Mauricio Macri podría presentarse para dar él mismo la noticia de lo que podría ser entendido como un paso más en la integración de Argentina al mundo. De hecho, este es un plan en el que Faurie estuvo trabajando durante las últimas décadas pero, en ese momento, solo se aparecía como un sueño imposible, dado que la estructura de algunos países europeos no posibilitan un acuerdo como este.

Con información de www.elintransigente.com