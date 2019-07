Alberto Fernández: “Yo confío en que Cristina va a probar su inocencia en todas las causas”

El precadidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en el programa televisivo Debo Decir y destacó la figura de su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Además, desmintió las vinculaciones que tiene la ex presidenta con las causas de enriquecimiento ilícito que se le iniciaron. “Acá hay una fantasía que dice que un día llegó (Néstor) Kirchner y le regaló una empresita a Lázaro Báez. No, Lázaro Báez siguió adelante con una empresa, la constructora más importante de Santa Cruz, que había quedado en quiebra después del gobierno de De la Rúa”, puntualizó.

El representante del kirchnerismo, quien tendrá a una de las máximas referentes de la oposición, no solo la defendió a ella, sino que también se encargó de eliminar las sospechas sobre el empresario Lázaro Báez. “Era más que un empleado de banco. Hay un sesgo en la información. Quieren ver todo lo negativo”, planteó y agregó: “Cuando mirás los contratos que Lázaro Báez tuvo en Santa Cruz, según dicen los datos de la pericia, cobró US$ 4.000 millones. Y lo que Cristina cobró en alquileres son $29 millones. No tiene ningún correlato”.

Las incisivas preguntas del conductor Luis Novaresio lo llevaron a un tema por demás polémico. Ante el cuestionamiento sobre las riquezas que posee la ex presidenta Cristina Kirchner, Fernández afirmó que no le hace ruido “para nada” el patrimonio que posee su compañera y le pidió a la Justicia que revisen detalladamente las Declaraciones Juradas de Néstor Kirchner, su esposo. “Se van a dar cuenta de que están equivocados”, dijo muy confiado.

Por su parte, Novaresio no pudo dejar pasar esta ciega confianza y remarcó: “Setenta y cinco por ciento de la vida activa en el empleo público, y una fortuna fenomenal”. Inmediatamente, después el representante del kirchnerismo le respondió diciendo: “Pero llegaron con una fortuna muy grande al poder, eh. Según cuentas las historias, parece que fueron abogados a los que les fue muy bien atendiendo al fin de la dictadura. Y que allí hicieron muchos juicios que le dejaron una fortuna”.



Según Fernández, la familia Kirchner ya poseía alrededor de 25 o 30 departamentos en Capital Federal y Santa Cruz. “Ya tenía acumulado una cantidad importante de dinero”, advirtió. Al desmentir las causas de enriquecimiento ilícito que posee su compañera, explicó que es necesario “revisar” las maniobras de los agentes de la Justicia en el próximo Gobierno. “Yo particularmente, cuando volví a encontrarme con Cristina, miré las causas judiciales que hay sobre ella. Yo particularmente las estudié”, informó.

Para justificar su autoridad, remarcó que se dedicó a enseñar Derecho Penal durante 35 años y ha escrito libros. “Soy hijo de un juez penalista que fue parte de la Cámara del Crímen”, manfiestó y agregó: “A Cristina se la involucró contra todas las normas”. “Yo confío en que Cristina va a probar su inocencia en todas las causas y me parece que se la ha involucrado, con mucho esfuerzo, con construcciones legales difíciles de sostener”.



Finalmente, arremetió contra los jueces federales, la Cámara Federal y ciertos jueces de la casación y filtró una duda sobre el accionar de los mismos: “Todos sabemos lo que pasa en la Justicia Federal, por lo tanto, no seamos hipócritas”. En este sentido, pronosticó que si gana las elecciones hará todo lo necesario para hacer que la República Argentina funcione como corresponde.

Con información de www.elintransigente.com