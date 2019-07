Alberto Fernández: “Confío en que podamos hablar con Juan Schiaretti”

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo "confiar que en algún momento podamos hablar con Juan Schiaretti".

El postulante K aseguró que "el Frente tomó mucho volumen, desde que salió la candidatura (presidencial) logramos la adhesión de muchísimos gobernadores, de todos los sindicatos y del propio Sergio Massa".

Afirmó que a pesar de que el gobernador peronista cordobés irá con boleta corta (esto es, sin adherir a ninguna fórmula presidencial), Fernández confió en que "de todas maneras vamos a avanzar en Córdoba".

En este sentido, expresó sobre el apoyo de los mandatarios provinciales a la fórmula Fernández-Fernández que "esperamos sumar más gobernadores pero creo que ya estamos con prácticamente todos".

"El gobernador de Misiones va con boleta corta pero ha mostrado explícitamente su apoyo a la formula del Frente de Todos", remarcó.



Fernández continuó diciendo que "un número importante del votante de Roberto Lavagna puede acompañarnos".

Y luego, habló de Emilio Monzó: "Fue alumno mío y de hecho se sacó 10 en mi materia cuando estaba por dejarla. De alguna manera yo le salvé la carrera", ironizó

Además, opinó sobre los dichos de distintos referentes del kirchnerismo: "No comparto los dichos de Dady y de Mempo Giardinelli, pero respeto y valoro su opinión. No quiero criterios uniformes en el Frente", y comparó el trato de los medios con los dirigentes del macrismo: "Cuando escucho las barrabasadas que dice Fernando Iglesias o Elisa Carrió no escucho a los medios decir 'eso es lo que piensa Macri".

"Hay una gran esperanza en nosotros. La gente cree que las cosas pueden cambiar, hay un gran desencanto y enojo con el gobierno: eso se nota en todas las elecciones provinciales", finalizó Fernández en una entrevista por FM Futurock

