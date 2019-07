Elisa Carrió: “Alberto Fernández y Cristina Kirchner se van a traicionar”

Tras su paso por el programa de Mirtha Legrand del fin de semana, Elisa Carrió reapareció y apuntó fuerte: "Alberto Fernández la va a traicionar y Cristina Kircher lo va a traicionar". La diputada y referente de la Coalición Cívica se refirió a la relación pasada entre los ahora candidatos a presidente y vicepresidenta por el Frente de Todos.

Agregó seguidamente, en diálogo con Desde el Llano: "La Cámpora tiene que existir pero no puede tomar el país como si fuera propio. La nación no es de Macri ni de Cristina".

Carrió afirmó que la "Justicia es oportunista" y que si la fórmula Fernández-Fernández gana en octubre ella "irá presa". Sin embargo Lilita, aliada en Cambiemos con Mauricio Macri, aseguró: "Siempre tuve la seguridad de que ganamos en octubre".

Le apuntó en otro tramo a Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados: "Tuve que hacer bastantes cuestiones de privilegio porque no me da la palabra (en la Cámara Baja). Cosas que no me olvido". Dijo, igualmente, que a nivel personal tiene "una buena relación", pero que su alianza es con la actual gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El diputado de Cambiemos Nicolás Massot había salido a criticar con dureza a su colega Carrió luego de que la líder de la Coalición Cívica dijera el sábado por la noche en la mesa de Mirtha Legrand que Monzó la había "tentado" para intentar romper Cambiemos. “Ha mentido, manipulado y extorsionado al Gobierno”, apuntó Massot.

Sobre el tema, en la noche de este lunes, Carrió habló de Massot como "este chico" y afirmó: "Uno tiene que definir si es dirigente político u operador".

Finalmente, Carrió volvió a reivindicar la incorporación de Pichetto a Cambiemos: "Es muy importante su incorporación. Yo no soy gorila, quiero un peronismo republicano".

Con información de www.clarin.com