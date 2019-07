Heridas difíciles de cerrar

El 25 de Febrero, dos días después de haber cerrado las listas para las PASO, a Bonino lo llamaron a una reunión casi secreta y tras pedirle que dejen los celulares en el ingreso, fueron al grano: " tomá, esto lo mata a Viotti, estás fotos y este audio son contundentes y no zafa, con esto ganás la interna". Bonino tragó saliva y no lo pensó ni un instante, contestó en el acto, " te agradezco pero no, hicimos un pacto de no agresión, yo soy muy respetuoso de eso y estoy seguro que Leo también lo va a ser, yo paso".

El interlocutor insistió: "no la dejes pasar, Viotti es capaz de cualquier cosa, no tiene código, ni amigos le quedan". Bonino siguió en la suya, quizá su educación y valores personales le jugaron una mala pasada, pero siguió en la suya y no aceptó.

La otra parte de la historia es conocida, Viotti no cumplió y de la mano de su hermano embarraron la cancha, difamaron y ensuciaron en forma descarada y a Bonino lo traicionaron, otro más en la larga lista de Viotti.

Lalo no participó en la campaña y eso fue determinante, Viotti se quedó con las ganas de ser Intendente y lo pero de todo, con el mote de traidor y traicionero, quizá lo peor que le puede pasar a un político.

Días pasados se habló de una tregua y de que Bonino sigue en Cambiemos, pero la herida está abierta y por ahora no hay forma que cicatrice.

¿Dónde jugará Bonino?

Castellano ya les dijo a los suyos: " vamos a apoyar a Lalo para que siga al frente del Concejo, no hay otro plan, es Lalo o Lalo, salvo que se pueda negociar con Bottero, que quiere ser sí o sí Presidente del Concejo y está dispuesto a cualquier cosa para llegar a ese sillón, pero ojo con herir a Lalo, nos hace falta"

¿Es posible que Lalo juegue para Castellano?

Lalo quiere reconstruir poder, quedó muy herido. Seguramente va a jugar para ello, pero no sería de extrañar que su posición sea mostrarse como el moderado de la oposición.

¿ Y si Lalo renuncia a la Presidencia del Concejo?

Sus allegados le aconsejaron esa jugada. Como Presidente casi no tiene voto, diferente es desde la banca.

A Lalo lo seduce mucho el cargo, se siente honrado, pero también es consciente que tiene que recomponer poder y hacer valer su voto, quizá las vacaciones de invierno sean determinantes y quien dice que no tengamos una sorpresa para principios de Agosto.

Las heridas entre Viotti y Bonino son profundas y no se ve en el horizonte la posibilidad que cicatricen en el corto plazo, las consecuencias pueden ser importantes, los pactos que Viotti no cumplió, seguramente marcarán el curso de la política de la oposición en lo inmediato, todo está por madurar, quizá hasta nuevas traiciones, algo que Viotti ya nos tiene acostumbrados.